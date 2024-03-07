Prime Video\'dan Fallout Dizi Serisinin Fragmanı Yayınlandı

Prime Video, Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks ortaklığında üretilen yaklaşan Fallout dizi serisinin son fragmanında, çorak topraklarda bir ghoul, Vault Dweller ve Brotherhood of Steel üyesinin hayatta kalma mücadelesi sergileniyor.
Fallout dizi fragmanı ve yayın tarihi
Fallout, tüm bölümleriyle 11 Nisan 2024'te çıkıyor ve sadece Prime Video'da yayınlanacak. Fallout dizisi, Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunuyor.
Çeşitli fraksiyonların birbirleriyle çatıştığı bu hikayede, "Herkes dünyayı kurtarmak istiyor, sadece nasıl yapacaklarında anlaşamıyorlar" diyen Brotherhood of Steel üyesi Maximus (Aaron Moten) tarafından özetlenen fragman, dizinin tonunu ve atmosferini başarıyla yansıtıyor.
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Dizinin yaratım süreci, yıllar önce, şovun yapımcısı Jonathan Nolan (Westworld serisi ve The Dark Knight gibi filmlerin yazarı) ile Bethesda Game Studios'un yönetici yapımcısı Todd Howard'ın yemekte buluşmasıyla başlamış.
Bu buluşmadan sonra, Nolan ve Howard "el sıkışarak" bir dizi yapma konusunda anlaşmışlar. Nolan, "Benim için Fallout 3 ile başladı, oyun neredeyse bir yıl boyunca hayatımı yuttu" diyerek, Fallout oyunlarına olan tutkusunu ifade ediyor.
Dizi hakkında yorumlar ve beklentiler
Fallout dizisinin teaser fragmanı zaten etkileyiciydi ve şimdi tam fragmanla birlikte, dizinin tonunu, görünümünü ve sesini tamamen yakaladığı gayet açık. New California Republic (NCR) ve Brotherhood of Steel gibi farklı fraksiyonların ne yapıyor olduğuna dair merak uyandırıyor.
Ayrıca, Xbox Design Lab aracılığıyla kendi Fallout temalı Xbox kontrolcünüzü şu anda özelleştirebilirsiniz. Fallout serisi, Microsoft'un 2021'de ZeniMax Media'yı satın almasıyla, en büyük Xbox serilerinden biri haline geldi.
Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fallout serisinin hayranları için bu dizinin yayınlanması büyük bir an olacak mı? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz!
Son Dakika › Teknoloji › Prime Video'dan Fallout Dizi Serisinin Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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