Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu

Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu
01.07.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, TÜBA'nın yeni Asli Üyesi olarak seçildi ve bilimsel katkılarını vurguladı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) son genel kurulunda yapılan oylama neticesinde "Asli Üye" olarak seçildi.

TÜBA'nın yapısı ve üyeliğin anlamı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, bu sürecin süreklilik arz eden bir onur olduğunu belirterek, "TÜBA 1993 yılında kurulan bilim temelli bir kuruluştur. Yaklaşık 200 civarında üyesi var. Asli üyelik süreci, öğretim üyesinin emekliliğine kadar devam ediyor. Emekli olduktan sonra her asli üye otomatikman şeref üyesi oluyor ve ömrünün sonuna kadar bu sıfatla devam ediyor. Bu başarıya giden yolda 2015 yılında başlayan üyeliğim süresince TÜBA'nın desteğini, TÜBİTAK projelerimizin desteği, ayrıca İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteklerini her zaman hissettik" dedi.

"Seçimde bilimsel kriterler temel alınıyor"

Asli üyeliğe seçilme kriterlerinin zorlu olduğunu ve uluslararası standartlarda bir değerlendirme yapıldığını vurgulayan Hayaloğlu, "TÜBA seçimi için öncelikle yayın ve atıf performansı, h-indeksi, uluslararası ilişkiler, yerli ve yabancı kaynaklı projelerin varlığı, ödüller ve patentler gibi kritik bilimsel kriterler esas alınıyor. Bu aşamadan sonra 5'i ülkemizden, 5'i ise yurt dışındaki üniversitelerden olmak üzere toplam 10 profesörden oluşan bir jüri kuruluyor. Bu jürinin hazırladığı rapor TÜBA Konseyi tarafından değerlendirilerek genel kurula sevk ediliyor. Son aşamada ise genel kurulda yapılan oylamada salt çoğunluğu almanız gerekiyor" dedi.

"Araştırma üniversitesi vizyonuna 'özde' destek"

İnönü Üniversitesinin stratejik bir hedef olarak belirlediği "araştırma üniversitesi" olma yolundaki çalışmalarına bilimsel katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hayaloğlu, "İnönü Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonu gönülden destekliyorum. Bunu sadece sözle değil, yaptığımız bilimsel çalışmalarla 'özde' de destekliyoruz. Bir üniversitede kaç TÜBA veya TÜBİTAK üyesinin olduğu, o kurumun bilimsel gücünü gösteren en önemli parametrelerden biridir. Kendi bünyemizde kurduğumuz 'F3 Çalışma Grubu' ile son 5-6 yıldır bitki bazlı beslenme üzerine odaklandık. Bu alan hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Yabancı uyruklu araştırmacıların da ekibimize dahil olmasıyla üniversitemizin uluslararasılaşma sürecindeki görünürlüğüne katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

TÜBA Malatya Ofisi, bilim elçisi olacak

İnönü Üniversitesinde 2017 yılında açılan ancak son yıllardaki pandemi ve deprem felaketleri nedeniyle çalışmaları aksayan TÜBA Malatya Ofisi için yeni bir dönem başlayacağını müjdeleyen Prof. Dr. Hayaloğlu, "Asli üyelik sonrası bu ofisi tekrar tam kapasiteyle aktif hale getirmeyi planlıyorum. Amacımız sadece bir ofis alanı oluşturmak değil, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize bilimi sevdirmek, onları bilim insanı olmaya özendirmek ve TÜBA'nın sunduğu imkanları onlara tanıtmaktır. Gençlerimize rehberlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hayaloğlu, adaylık sürecinde kendisini destekleyen TÜBA Başkanına ve üyelerine teşekkür etti. Hayaloğlu başarısının arkasındaki en büyük motivasyonun sorumluluk bilinci olduğunu belirterek, "Asli üyeliğe seçildikten sonra beni arayan diğer üyeler, hayırlı olsun ama devletimiz artık senden daha yüksek kaliteli işler bekliyor, bunu aklından çıkarma dediler. Ben de bunu kendime bir görev addediyorum. Bu süreçte bana destek olan çalışma ekibime ve sabırla yanımda duran aileme ve üniversiteme çok teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha büyük sorumluluklar alacağımız yeni bir başlangıçtır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ali Adnan, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.