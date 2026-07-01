Prof. Hayaloğlu TÜBA Asli Üyesi Oldu

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) son genel kurulunda yapılan oylama neticesinde "Asli Üye" olarak seçildi.

TÜBA'nın yapısı ve üyeliğin anlamı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, bu sürecin süreklilik arz eden bir onur olduğunu belirterek, "TÜBA 1993 yılında kurulan bilim temelli bir kuruluştur. Yaklaşık 200 civarında üyesi var. Asli üyelik süreci, öğretim üyesinin emekliliğine kadar devam ediyor. Emekli olduktan sonra her asli üye otomatikman şeref üyesi oluyor ve ömrünün sonuna kadar bu sıfatla devam ediyor. Bu başarıya giden yolda 2015 yılında başlayan üyeliğim süresince TÜBA'nın desteğini, TÜBİTAK projelerimizin desteği, ayrıca İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteklerini her zaman hissettik" dedi.

"Seçimde bilimsel kriterler temel alınıyor"

Asli üyeliğe seçilme kriterlerinin zorlu olduğunu ve uluslararası standartlarda bir değerlendirme yapıldığını vurgulayan Hayaloğlu, "TÜBA seçimi için öncelikle yayın ve atıf performansı, h-indeksi, uluslararası ilişkiler, yerli ve yabancı kaynaklı projelerin varlığı, ödüller ve patentler gibi kritik bilimsel kriterler esas alınıyor. Bu aşamadan sonra 5'i ülkemizden, 5'i ise yurt dışındaki üniversitelerden olmak üzere toplam 10 profesörden oluşan bir jüri kuruluyor. Bu jürinin hazırladığı rapor TÜBA Konseyi tarafından değerlendirilerek genel kurula sevk ediliyor. Son aşamada ise genel kurulda yapılan oylamada salt çoğunluğu almanız gerekiyor" dedi.

"Araştırma üniversitesi vizyonuna 'özde' destek"

İnönü Üniversitesinin stratejik bir hedef olarak belirlediği "araştırma üniversitesi" olma yolundaki çalışmalarına bilimsel katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hayaloğlu, "İnönü Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonu gönülden destekliyorum. Bunu sadece sözle değil, yaptığımız bilimsel çalışmalarla 'özde' de destekliyoruz. Bir üniversitede kaç TÜBA veya TÜBİTAK üyesinin olduğu, o kurumun bilimsel gücünü gösteren en önemli parametrelerden biridir. Kendi bünyemizde kurduğumuz 'F3 Çalışma Grubu' ile son 5-6 yıldır bitki bazlı beslenme üzerine odaklandık. Bu alan hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Yabancı uyruklu araştırmacıların da ekibimize dahil olmasıyla üniversitemizin uluslararasılaşma sürecindeki görünürlüğüne katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

TÜBA Malatya Ofisi, bilim elçisi olacak

İnönü Üniversitesinde 2017 yılında açılan ancak son yıllardaki pandemi ve deprem felaketleri nedeniyle çalışmaları aksayan TÜBA Malatya Ofisi için yeni bir dönem başlayacağını müjdeleyen Prof. Dr. Hayaloğlu, "Asli üyelik sonrası bu ofisi tekrar tam kapasiteyle aktif hale getirmeyi planlıyorum. Amacımız sadece bir ofis alanı oluşturmak değil, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize bilimi sevdirmek, onları bilim insanı olmaya özendirmek ve TÜBA'nın sunduğu imkanları onlara tanıtmaktır. Gençlerimize rehberlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hayaloğlu, adaylık sürecinde kendisini destekleyen TÜBA Başkanına ve üyelerine teşekkür etti. Hayaloğlu başarısının arkasındaki en büyük motivasyonun sorumluluk bilinci olduğunu belirterek, "Asli üyeliğe seçildikten sonra beni arayan diğer üyeler, hayırlı olsun ama devletimiz artık senden daha yüksek kaliteli işler bekliyor, bunu aklından çıkarma dediler. Ben de bunu kendime bir görev addediyorum. Bu süreçte bana destek olan çalışma ekibime ve sabırla yanımda duran aileme ve üniversiteme çok teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha büyük sorumluluklar alacağımız yeni bir başlangıçtır" diye konuştu. - MALATYA