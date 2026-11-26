Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı yapay zeka teknolojilerine bağımlılığın ülkenin güvenliği ve değerleri açısından risk oluşturduğunu belirterek, Rusya'nın kendi yapay zeka modellerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Moskova'da Rus bankası Sber tarafından düzenlenen "AI Journey 2026" konferansında konuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce yapay zeka alanında liderliği ele geçiren ülkenin dünyaya hükmedeceğini söylediğini hatırlatan Putin, aradan geçen sürede durumun köklü şekilde değiştiğini, en gelişmiş yapay zeka teknolojilerine sahip olmanın artık teknolojik üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınmayı garanti etmediğini vurguladı.

Rusya'nın yabancı teknolojilere bağımlı hale gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Putin, "Daha önce yaşadığımız, bir düğmeye basılmasıyla her şeyin çalışmayı durdurduğu bir duruma düşmemeliyiz." dedi.

Yabancı değerlerle eğitilen yapay zeka modellerinin milyonlarca insanın düşüncelerini fark ettirmeden şekillendirdiğine işaret eden Putin, "Bu, sadece ülkenin teknolojik bağımsızlığı değil, düşüncelerimizin ve değerlerimizin egemenliği meselesidir." ifadesini kullandı.

Yerli yapay zeka modellerinin kullanımının hızlandırılması için hükümetten yasal düzenlemeler dahil ilave tedbirler hazırlamasını isteyen Putin, ülkenin 2036'ya kadarki ulusal yapay zeka stratejisinin güncellenmesini önerdi.

Putin, tüm mobil işletim sistemlerinde kullanıcıların Rus yapay zeka modelleri dahil farklı modeller arasında seçim yapabilmelerine imkan sağlanması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın istihdama ve enerji sektörüne etkileri

Rusya'nın demografik sorunlarla ve iş gücü açığıyla karşı karşıya bulunduğunu anımsatan Putin, yapay zekanın bu sorunların aşılmasına katkı sağlayabileceğini anlattı.

Putin, "Otonom sistemler ve yapay zeka ajanları birçok alanda alt kademe çalışanların yerini almaya başladı. Öngörülebilir gelecekte orta kademe çalışanların da yerini alacaklar." diye konuştu.

Gelişmiş yapay zeka modellerinin maliyetlerinin sürekli arttığına dikkati çeken Putin, elektrik enerjisi ve şebeke altyapısındaki yetersizliklerin ülkeler arasındaki teknoloji yarışını zorlaştırdığını ifade etti.

Putin, yapay zekanın geliştirilmesi için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ancak bu yatırımların uzun vadede ticari başarısının garanti edilmediğini ve projeleri finanse eden bankaların da söz konusu riskleri dikkate alması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın enerji üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Putin, bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli nükleer güç santrallerinin geliştirilmesini, elektrik şebekelerinin modernize edilmesini ve veri merkezlerinin kamu-özel sektör ortaklığıyla inşa edilmesini önerdi.