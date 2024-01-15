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Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika
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Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

Realme, sayı serisine iki yeni modeli daha eklemek için hazırlanıyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus modelleri, 29 Ocak'ta tanıtılacak. İki model de Qualcomm işlemcilerle güçlendirilmiş, yüksek özelliklere sahip. Her iki modelde de 12 GB RAM, 5000 mAh pil ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor. Kamera tarafında 12 Pro'da 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 32 MP telefoto kamera yer alırken, 12 Pro Plus'ta 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 64 MP telefoto kamera kullanılıyor. Her iki model de 6,7 inç kavisli AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus, Android 14 tabanlı Realme UI 5 işletim sistemiyle çalışıyor ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip.

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtım Tarihi ve Özellikleri
15.01.2024 - 22:29,
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Realme sayı serisine iki yeni modeli daha eklemek için hazır. Çok yakında Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus modelleri ile karşımıza çıkacak olan şirket, bugün cihazların küresel lansman tarihini duyurdu. İşte Realme 12 Pro modellerinin tanıtım tarihi ve ortaya çıkan özellikleri.

Realme 12 Pro modelleri bu ay sonunda tanıtılıyor!

Realme 12 Pro modelleri için beklenen açıklama sonunda geldi. Yüksek özelliklere sahip yeni modellerini gözler önüne sürmeye hazır olan şirket, 29 Ocak'ta iki modeli de tanıtacağını duyurdu. Peki 12 Pro ve 12 Pro+ modelleri neler sunacak? Gelin ortaya çıkan tüm özelliklere yakından bakalım.

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre 12 Pro serisinin iki modeli de Qualcomm imzalı işlemcilerden güç alıyor. Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile donatılan Realme 12 Pro, Snapdragon 7s Gen 2'li 12 Pro+'ı performans olarak geriden takip ediyor. İki modelde de 12 GB RAM ve 5000 mAh'lik piller kullanan şirket, 67W hızlı şarj desteğini yine ortak olarak sunuyor.

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Ana kamera tarafında 50 Megapiksellik Sony IMX890'ı kullanan 12 Pro, bu kameranın yanında 8 Megapiksellik ultra geniş açılı sensöre ve 32 Megapiksellik telefoto kameraya yer veriyor. 12 Pro Plus'da da 50 + 8 Megapiksellik kurulumu kullanan şirket, Pro Plus'ın telefoto kamerasını 64 Megapiksellik OmniVision OV64B olarak seçmiş.

6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekranlar ile gelen 12 Pro serisi, bu ekranlarda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 16 Megapiksellik selfie kamerası ile gelen 12 Pro, 32 Megapiksel ön kameralı 12 Pro Plus'tan bu tarafta da ayrılıyor. İki cihazı da Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çalıştıran Realme, ekrana gömülü parmak izi sensörünü de ortak olarak sunuyor.

Artık neredeyse tüm özellikleri ile karşımızda olan Realme 12 Pro serisi 29 Ocak'ta resmi lansmanla tanıtılacak. Sizce cihazların fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus özellikleri!

ÖzelliklerRealme 12 ProRealme 12 Pro+İşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2RAM12 GB12 GBDepolama256 GB256 GBPil5000 mAh, 67W hızlı şarj desteği5000 mAh, 67W hızlı şarj desteğiAna Kamera50 MP Sony IMX890, 8 MP ultra geniş açı, 32 MP telefoto50 MP Sony IMX890, 8 MP ultra geniş açı, 64 MP telefotoÖn Kamera16 MP32 MPEkran6,7 inç kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+6,7 inç kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5Android 14 tabanlı Realme UI 5Parmak İzi SensörüEkrana gömülüEkrana gömülü

Kaynak: Shiftdelete
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Qualcomm, Sony, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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