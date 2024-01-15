Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

Realme sayı serisine iki yeni modeli daha eklemek için hazır. Çok yakında Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus modelleri ile karşımıza çıkacak olan şirket, bugün cihazların küresel lansman tarihini duyurdu. İşte Realme 12 Pro modellerinin tanıtım tarihi ve ortaya çıkan özellikleri.

Realme 12 Pro modelleri bu ay sonunda tanıtılıyor!

Realme 12 Pro modelleri için beklenen açıklama sonunda geldi. Yüksek özelliklere sahip yeni modellerini gözler önüne sürmeye hazır olan şirket, 29 Ocak'ta iki modeli de tanıtacağını duyurdu. Peki 12 Pro ve 12 Pro+ modelleri neler sunacak? Gelin ortaya çıkan tüm özelliklere yakından bakalım.

Ortaya çıkan bilgilere göre 12 Pro serisinin iki modeli de Qualcomm imzalı işlemcilerden güç alıyor. Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile donatılan Realme 12 Pro, Snapdragon 7s Gen 2'li 12 Pro+'ı performans olarak geriden takip ediyor. İki modelde de 12 GB RAM ve 5000 mAh'lik piller kullanan şirket, 67W hızlı şarj desteğini yine ortak olarak sunuyor.

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Ana kamera tarafında 50 Megapiksellik Sony IMX890'ı kullanan 12 Pro, bu kameranın yanında 8 Megapiksellik ultra geniş açılı sensöre ve 32 Megapiksellik telefoto kameraya yer veriyor. 12 Pro Plus'da da 50 + 8 Megapiksellik kurulumu kullanan şirket, Pro Plus'ın telefoto kamerasını 64 Megapiksellik OmniVision OV64B olarak seçmiş.

6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekranlar ile gelen 12 Pro serisi, bu ekranlarda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 16 Megapiksellik selfie kamerası ile gelen 12 Pro, 32 Megapiksel ön kameralı 12 Pro Plus'tan bu tarafta da ayrılıyor. İki cihazı da Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çalıştıran Realme, ekrana gömülü parmak izi sensörünü de ortak olarak sunuyor.

Artık neredeyse tüm özellikleri ile karşımızda olan Realme 12 Pro serisi 29 Ocak'ta resmi lansmanla tanıtılacak. Sizce cihazların fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus özellikleri!