Uzun zamandır merakla beklenen Realme Narzo 70 Pro 5G, nihayet tanıtıldı. Model, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Realme Narzo 70 Pro 5G teknik özellikleri ve fiyatı…
Realme Narzo 70 Pro 5G, Dimensity 7050 işlemci ile geliyor
Özelliklerine baktığımızda, orta seviye telefonun rakiplerine göre rekabetçi donanımlarla geldiğini görebiliyoruz. Narzo 70 Pro 5G, gücünü 2x 2.6GHz Cortex-A78, 6x 2GHz Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor.
Akıllı telefon, 6.7 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca yeni model, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB/ 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.
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Kamera açısından ise kullanıcıları üzmeyecek Realme Narzo 70 Pro 5G, arka tarafta 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kameraya sahip. Ön tarafta ise bizleri 16 Megapiksel selfie kamerası karşılıyor.
Günlük kullanım için 5000 mAh bataryası ile kullanıcılara yeterli performansı sunan cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle 19 dakikada yüzde 50 şarj olma imkanı sunuyor.
Model, Cam Yeşili ve Cam Altın Sarısı renkleriyle piyasaya çıkıyor. Narzo 70 Pro 5G fiyatına bakacak olursak 8GB RAM + 128GB versiyonu 240 dolar fiyat etiketiyle gelirken, 8GB + 256GB modeli 265 dolardan satışa çıktı.
Realme Narzo 70 Pro 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, f/2.2 – Makro kamera: 2 MegapikselÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45 diyafram aralığıSesStereo hoparlörlerDayanıklılıkToz ve su sıçrama koruması (IP54)Batarya5000 mAh 67W SuperVOOC hızlı şarj Son Dakika › Teknoloji › Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak. Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor. İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu. Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste… Yeni Oyunlar (Nisan 2024) Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor. Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili. Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde! Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
ÖzellikDeğerEkran6.7 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit pik parlaklıkİşlemciSekiz Çekirdekli (2 x 2.6GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU'lar) MediaTek Dimensity 7050 6nm işlemci, Mali-G68 MC4 GPU ileRAM ve Depolama8GB LPDDR4X RAM, 128GB/ 256GB depolamaSIM Kart DesteğiÇift SIM (nano + nano)İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı realme UI 5.0Arka Kamera– Ana kamera: 50 Megapiksel 1/1.56¨ Sony IMX890, f/1.88, OIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, f/2.2
– Makro kamera: 2 MegapikselÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45 diyafram aralığıSesStereo hoparlörlerDayanıklılıkToz ve su sıçrama koruması (IP54)Batarya5000 mAh
67W SuperVOOC hızlı şarj
Son Dakika › Teknoloji › Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak.
Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor.
Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.
İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu.
Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste… Yeni Oyunlar (Nisan 2024) Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor. Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.
Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde!
Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
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