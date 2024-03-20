Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Uzun zamandır beklenen Realme Narzo 70 Pro 5G, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Telefon, Dimensity 7050 işlemci, 6.7 inçlik AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, 50MP ana kamera ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. Ayrıca 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle sadece 19 dakikada yüzde 50 şarj olma imkanı sunuyor. Cam Yeşili ve Cam Altın Sarısı renk seçenekleriyle piyasaya çıkan Narzo 70 Pro 5G, 240-265 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

20.03.2024 00:32  Güncelleme: 00:34
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Uzun zamandır merakla beklenen Realme Narzo 70 Pro 5G, nihayet tanıtıldı. Model, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Realme Narzo 70 Pro 5G teknik özellikleri ve fiyatı…

Realme Narzo 70 Pro 5G, Dimensity 7050 işlemci ile geliyor

Özelliklerine baktığımızda, orta seviye telefonun rakiplerine göre rekabetçi donanımlarla geldiğini görebiliyoruz. Narzo 70 Pro 5G, gücünü 2x 2.6GHz Cortex-A78, 6x 2GHz Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor.

Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon, 6.7 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca yeni model, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB/ 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

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Kamera açısından ise kullanıcıları üzmeyecek Realme Narzo 70 Pro 5G, arka tarafta 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kameraya sahip. Ön tarafta ise bizleri 16 Megapiksel selfie kamerası karşılıyor.

Günlük kullanım için 5000 mAh bataryası ile kullanıcılara yeterli performansı sunan cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle 19 dakikada yüzde 50 şarj olma imkanı sunuyor.

Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Model, Cam Yeşili ve Cam Altın Sarısı renkleriyle piyasaya çıkıyor. Narzo 70 Pro 5G fiyatına bakacak olursak 8GB RAM + 128GB versiyonu 240 dolar fiyat etiketiyle gelirken, 8GB + 256GB modeli 265 dolardan satışa çıktı.

Realme Narzo 70 Pro 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.7 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit pik parlaklıkİşlemciSekiz Çekirdekli (2 x 2.6GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU'lar) MediaTek Dimensity 7050 6nm işlemci, Mali-G68 MC4 GPU ileRAM ve Depolama8GB LPDDR4X RAM, 128GB/ 256GB depolamaSIM Kart DesteğiÇift SIM (nano + nano)İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı realme UI 5.0Arka Kamera– Ana kamera: 50 Megapiksel 1/1.56¨ Sony IMX890, f/1.88, OIS

– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, f/2.2

– Makro kamera: 2 MegapikselÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45 diyafram aralığıSesStereo hoparlörlerDayanıklılıkToz ve su sıçrama koruması (IP54)Batarya5000 mAh

67W SuperVOOC hızlı şarj

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Realme Narzo 70 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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