Realme, Narzo 70 ve Narzo 70x Modellerini Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Realme, Narzo 70 ve Narzo 70x Modellerini Tanıttı

Realme, Narzo 70 ve Narzo 70x Modellerini Tanıttı

Realme, beklenen iki yeni 5G destekli modeli Narzo 70 ve Narzo 70x'i tanıttı. Narzo 70, 6,67 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 70x ise 6,72 inç LCD ekran, 50 MP ana kamera ve MediaTek Dimensity 6100+ işlemci gibi özelliklere sahip. Her iki model de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

24.04.2024 19:09
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Realme beklenen iki yeni 5G destekli modeli Narzo 70 ve Narzo 70x'i bugün tanıttı. Her bütçeye hitap eden yeni Narzo modelleri ilgi çeken tasarımları ile kendini gösterdi. Gelin ilk olarak Realme Narzo 70'e, ardından Realme Narzo 70x'e yakından bakalım.

Realme Narzo 70 5G özellikleri!

Narzo serisinin özellik bakımından ortası olan Realme Narzo 70 5G bugün gözler önüne sürüldü. 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelen Narzo 70, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 1200 nit parlaklığa ulaşabilen bu panel, aynı zamanda ıslak elle kullanılabiliyor. Yüzde 92,65 ekran/gövde oranı sayesinde ince çerçevelerle gelen cihaz, 16 Megapiksel selfie kamerasını da üst tarafında taşıyor.

Realme, Narzo 70 ve Narzo 70x Modellerini Tanıttı

Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksel Samsung S5KJN1 sensörü kullanan Narzo 70, bunun yanında 2 Megapiksel derinlik sensörüne de yer veriyor. Siyah dairesel tasarım ile ilgi çekici duran kamera adası, 5000 mAh'lik bataryanın üzerinde konumlanıyor. 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile gelen cihaz, performans tarafında MediaTek Dimensity 7050'den güç alıyor. 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile gelen Narzo 70, 128GB depolamaya ve sanal RAM özelliğine de sahip.

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IP54 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Realme Narzo 70 5G, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışıyor.

Realme Narzo 70 fiyatları!

4/128GB – 144 Dolar

6/128GB – 162 Dolar

Realme, Narzo 70 ve Narzo 70x Modellerini Tanıttı

Realme Narzo 70x 5G özellikleri!

Üst modelinden farklı olarak 6,72 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Narzo 70x, 800 nit tepe parlaklık değeri ve yüzde 91,4 ekran/gövde oranı ile Narzo 70'in biraz gerisinde kalıyor. Yine 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunabilen Narzo 70x, 8 Megapiksel ön kameraya sahip. Arka tarafta ise AI destekli 50 Megapiksel ana kamera görev alırken, 2 Megapiksel mono kamera da yanında yer alıyor.

MediaTek Dimensity 6100+ işlemci ile çalışan Realme Narzo 70x, 4GB ve 6GB RAM bellek ile geliyor. 128GB tek depolama seçeneği ile gelen cihaz, yine 6GB sanal RAM ve microSD kart desteği sunuyor. Narzo 70 ile aynı bataryaya ve aynı hızlı şarj özelliklerine sahip olan Narzo 70x, tüm bunlara ek olarak yana monte parmak izi sensörü, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 gibi özelliklere sahip.

Realme Narzo 70x fiyatları!

6/128GB – 192 Dolar

8/128GB – 216 Dolar

Realme Narzo 70 ve Narzo 70x teknik özellikleri!

ÖzelliklerRealme Narzo 70 5GRealme Narzo 70x 5GEkran6,67 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme hızı6,72 inç LCD, FHD+, 120Hz yenileme hızıÖn Kamera16 Megapiksel8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel mono kameraPil Kapasitesi5000 mAh5000 mAhHızlı Şarj Desteği45W SuperVOOC45W SuperVOOCİşlemciMediaTek Dimensity 7050MediaTek Dimensity 6100+RAM Belleği6GB, 8GB4GB, 6GBDepolama128GB128GBEk ÖzelliklerIP54 suya ve toza dayanıklılıkYana monte parmak izi sensörü, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Fiyatlar4/128GB – 144 Dolar

6/128GB – 162 Dolar6/128GB – 192 Dolar

8/128GB – 216 Dolar

Kaynak: Shiftdelete

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