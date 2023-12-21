Redmi 13C Türkiye\'de satışa sunuldu

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi markasına ait Redmi 13C modeli, geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Hatta cihaz, uygun fiyatlı olmasıyla gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün ise söz konusu bu model, ülkemizde satışa sunuldu. Üstelik vergisiz Android telefon modelleri grubuna girdiği için oldukça dikkat çekti. İşte Redmi 13C özellikleri ve Türkiye fiyatı…

Redmi 13C özellikleri ve Türkiye fiyatı

Akıllı telefonun fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. Redmi 13C modeli, 6.74 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 600 nit parlaklık sunuyor. Bununla beraber Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 8 GB dahili + 8 GB sanal olmak üzere 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefon, 18W hızında şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında üçlü kurulum bizi karşılıyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + yardımcı lensten oluşuyor.

USB Type-C ve 3.5 mm kablolu kulaklık girişine yer veren model, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip. Son olarak akıllı telefon bağlantı özellikleri arasında 4G, Wi-Fi 5 GHz/ 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Redmi 13C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;