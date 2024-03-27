Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

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Geçtiğimiz yıl Çin'de ve kısa bir süre önce ise globalde satışa çıkan Redmi Note 13 serisine yeni bir model katılmak üzere. Çinli marka bu noktada uzunca bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde mesai harcıyor ve son gelen raporlar lansmanın bir hayli yakında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği aştı. İşte Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Liste telefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna dair önemli detayları veriyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Tabii, bu globalde satılmayacağın anlamına gelmemeli. Zira telefonun POCO F6 ismiyle nisan veya mayıs aylarında küreselde de satışa çıkması söz konusu. Bilindiği üzere bu bir yeniden markalanma durumu ve iki telefonun ismi ve tasarımları farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Redmi Note 13'e HyperOS yükledim!

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo'nun Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;