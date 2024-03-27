Geçtiğimiz yıl Çin'de ve kısa bir süre önce ise globalde satışa çıkan Redmi Note 13 serisine yeni bir model katılmak üzere. Çinli marka bu noktada uzunca bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde mesai harcıyor ve son gelen raporlar lansmanın bir hayli yakında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği aştı. İşte Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Liste telefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna dair önemli detayları veriyor.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Tabii, bu globalde satılmayacağın anlamına gelmemeli. Zira telefonun POCO F6 ismiyle nisan veya mayıs aylarında küreselde de satışa çıkması söz konusu. Bilindiği üzere bu bir yeniden markalanma durumu ve iki telefonun ismi ve tasarımları farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.
Redmi Note 13'e HyperOS yükledim!
Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo'nun Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti. Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak. HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor. vivo, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürerek kullanıcılarına vivo Pad 3 Pro modelini sunuyor. 13 inçlik 3,1K çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve diğer özellikleriyle dikkat çeken tablet, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB depolama seçenekleri, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan vivo Pad 3 Pro'nun fiyatları ise 2.999 CNY (~415 $) ile 3.999 CNY (~553 $) arasında değişiyor. Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Test, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 6 saat sürdü. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı. Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak. Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti.
Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak.
HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor.
vivo, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürerek kullanıcılarına vivo Pad 3 Pro modelini sunuyor. 13 inçlik 3,1K çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve diğer özellikleriyle dikkat çeken tablet, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB depolama seçenekleri, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan vivo Pad 3 Pro'nun fiyatları ise 2.999 CNY (~415 $) ile 3.999 CNY (~553 $) arasında değişiyor.
Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Test, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 6 saat sürdü. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı. Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak.
Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
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