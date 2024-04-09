Redmi Turbo 3: Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcili Yeni Model

Redmi, akıllı telefon camiasına damga vuracak yeni modeli Redmi Turbo 3 için hazırlıkları tamamladı. Birkaç gün sonra resmi lansman ile tanıtılacak olan Turbo 3, şimdi sızıntılarla birçok özelliğini gözler önüne sürdü. Gelin Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Redmi Turbo 3'e yakından bakalım.
Redmi Turbo 3 performans tarafında ödün vermeyecek!
Redmi tüm becerilerini aktardığı güçlü bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere performans odaklı bir model olan Turbo 3 için tarih verildi. 10 Nisan'da resmi lansman ile tanıtılacak olan cihaz, şimdi birçok özelliğini merak edenler için ortaya döktü.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin bir alt versiyonu olan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacak olan Turbo 3, bu işlemcinin yanında 16GB RAM bellek getirecek. Bu sayede hız arayan kullanıcılara hitap etmeyi başaran cihaz, 1TB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi ile girdiği Geekbench testini 2017 (tek çekirdek)/ 5617 (çoklu çekirdek) puan ile tamamlıyor.
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Ortaya çıkan bilgilere göre 5000 mAh kapasiteli bir pili kasanın içerisinde taşıyan Redmi Turbo 3, 90W hızlı şarj desteği ile kolayca şarj oluyor. AI desteği ile güçlenen arka kamera grubunda ana kamera olarak 50 Megapiksel Sony IMX882'yi kullanan Turbo 3, bunun yanında 8 Megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı sensöre ve 2 Megapiksel makro kameraya yer veriyor.
Ön kamera hakkında net bir bilgi olmasa da cihazın 6,6 inç büyüklüğünde bir ekran sahip olacağı söyleniyor. İddialar göre 1,5K çözünürlük sunacak olan bu AMOLED ekran 68,7 milyar rengi ve 120Hz yenileme hızını da beraberinde getirecek. 2400 nit tepe parlaklık değeri ile yoğun ışık altında bile görünürlüğünü kaybetmeyen bu ekran, aynı zamanda mavi ışık emisyonu sayesinde göz sağlığını koruyor.
Toplam 179 gram ağırlığa ve 7,8 mm kalınlığa sahip olan Redmi Turbo 3, 10 Nisan'da tüm detayları ile gözler önüne sürülecek. Siz Redmi Turbo 3'ü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Turbo 3: Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcili Yeni Model - Son Dakika
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