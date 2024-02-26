Renault, elektrikli otomobil kataloğuna Renault 5 E-Tech'i ekledi - Son Dakika
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Teknoloji

Renault, elektrikli otomobil kataloğuna Renault 5 E-Tech'i ekledi

Renault, elektrikli otomobil kataloğuna Renault 5 E-Tech\'i ekledi

Renault, popüler modellerini elektrik temelli olarak yenileyerek Renault 5'in yenilenmiş halini tanıttı. Renault 5 E-Tech, AmpR Small alt yapısı kullanıyor ve 40kWh veya 52kWh batarya seçenekleriyle 400 km menzile sahip. Model, 2025 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

26.02.2024 16:14
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Otomobil dünyasının popüler isimlerinden Renault, elektrikli otomobil kataloğuna bir yenisini daha ekledi. Şirket, yeni modellerinin yanı sıra hali hazırda sevilen modellerini elektrik temelli olarak tekrar tasarlayarak canlı tutmak istiyor. Şirket, Renault 5'in yenilenmiş halini tanıttı.

Renault 5 E-Tech, AmpR Small alt yapısı kullanılıyor

Renault, bugün başlayan ve 3 Mart günü bitecek olan 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli modelini tanıttı. Eski modelinin yenilenmiş hali olan Renault 5 E-Tech tanıtıldı. Peki modelin yetenekleri neler?

Renault 5 E-Tech, kompakt elektrikli araçların temelini oluşturmak üzere tasarlanan AmpR Small alt yapısını kullanıyor. Araç, 40kWh veya 52kWh olmak üzere iki ayrı akü seçeneğiyle sahne alıyor. Bununla birlikte güç aktarım sistemi 90kW/120hp veya 110kW/150hp üretebilecek.

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100 km'ye sekiz saniyede ulaşan modelin 52kWh bataryalı versiyonu 11kW AC ile 100kW DC arasında hızlı şarj yeteneği bulunurken 40kWh bataryalı varyantında ise 80kW DC girişiyle sahne aldı. 40kWh versiyonu 400 km, 52kWh seçeneği ise 400 km menzile sahip.

3,92 metrelik uzunluğa sahip Renault modeli beş kişi kapasiteli olup ve arkada 326 litre bagaj alanı sunuyor. 18 inçlik jantlarla tanıtılan model, Sarı Pop ve Yeşil Pop ismi verilen iki ayrı renk seçeneğine sahip. Otomobilin 40kWh modeli Avrupa'da 38 bin dolar, 52kWh versiyonu ise 58 bin dolardan satışa sunulacak. Türkiye'ye ise 2025 yılının ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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