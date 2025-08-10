Robotaksi Yarışması TEKNOFEST'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Robotaksi Yarışması TEKNOFEST'te Başladı

Robotaksi Yarışması TEKNOFEST\'te Başladı
10.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST'te Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, 45 takımın mücadelesiyle başladı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde başlayan yarışma TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmanın finalinde, "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" kategorilerinde toplam 568 başvurudan ön elemeyi geçen 45 takım mücadele ediyor.

Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalışacak.

Lise ve üniversite ile üzeri takımların aynı kategoride mücadele ettiği yarışmada ödül olarak "Özgün Araç" kategorisinde birinci olan takıma 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira verilecek.

"Hazır Araç" kategorisinde ise birinci olan takıma 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada mücadele eden KATOT takım kaptanı Ömer Çavdar, AA muhabirine, takımı iki sene önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kurulduklarını bildirdi.

Çavdar, finale kadar geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Aracımız bu sene özgün araç kategorisinde yarışacak. Yarışmanın konsepti gereği tam otonom araçlar yapıyoruz. Araçlarımızın Bilişim Vadisi'nin bize sunmuş olduğu pistte, parkurdaki bütün günlük senaryoları taklit ederek en son park alanına ulaşması isteniyor." ifadelerini kullandı.

Aracın elektronik, mekanik ve yazılım olarak hazır olduğunu kaydeden Çavdar, "Araçların yapması istenen 3 görev var yarışma anında. Temel olarak durak görevimiz var. Daha sonrasında trafik levhalarına ve ışıklara uyarak aracın ilerlemesi isteniyor. En son da Robotaksi klasiği bütün engellerin olduğu görev var. Burada aracın sollama yapması, şerit takibi yapması ve trafik levhalarına uyarak gelmesi isteniyor. Bu üç aşamada da puanlarımız toplanarak finalistler belirlenecek. Finalist olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Çavdar, test süreçlerinin de başarılı geçtiğini dile getirerek, "Yaklaşık bir yıldır okulda da aracımızı bol bol test ettik. Buradaki test sürecimiz de iyi geçti. Herhangi bir elektronik veya mekanik sıkıntı yaşamadık. Şu an da herhangi bir sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 13 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Teknoloji, Havacılık, Teknofest, kocaeli, Eğitim, Gebze, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Robotaksi Yarışması TEKNOFEST'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 13:36:28. #7.12#
SON DAKİKA: Robotaksi Yarışması TEKNOFEST'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.