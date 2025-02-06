Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov Görevden Alındı

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov'un görevden alındığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 2022'den bu yana Roscosmos'un başkanlığını yürüten Borisov'un görevden alındığı, yerine Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bakanov'un getirildiği belirtildi.

Açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, Ağustos 2023'te Ay'ın yüzeyine çarparak parçalanmıştı.