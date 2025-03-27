RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi - Son Dakika
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Teknoloji

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

RTÜK, Fatih Altaylı\'ya 72 saat süre verdi

Çok sayıda haber kanalı için ağır ceza kararları veren RTÜK, İlker Canikligil'in sahibi olduğu Flu TV ve Fatih Altalı'nın YouTube hesaplarına da yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanıdı.

27.03.2025 17:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlayan eylemleri yayımlayan televizyon kanallarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza verildi.

4 KANALA AĞIR CEZALAR

SZC TV hakkında 10 gün yayın durdurma kararı alınırken, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma uygulandı. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi.

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

FATİH ALTAYLI VE FLU TV'YE 72 SAAT SÜRE

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in sahibi olduğu Flu TV YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu karar ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

CANİKLİGİL TUTUKLANMIŞTI

YouTube'da 906 bin aboneye sahip olan Flu TV kanalının sahibi İlker Canikligil, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanmıştı.

İlker Canikligil, Fatih Altaylı, Teknoloji, 3-sayfa, YouTube, Altay, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sk 06:
    ne hainmiş bunlar kendi kanalları tüpçüyü tv sahibi yaptılar beyaz tv a haber yalan dolan haber yapıyor bekaa sorunu oldunuz iyice çözdüğünüz hiçbir şey yok yandaşa hizmet millete hainlik 52 40 Yanıtla
  • Kalemdar:
    mübarek milleti gerdiğiniz yeter, çizmeyi değil boyu aştı. sana 72 saniye bile fazla dünyada 35 51 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    iktidar böyle devam etsin ki bir daha rüyasında görür koltuğu 44 37 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Türkiye nereye gidiyo..!! Türk milleti baskıcı rejimle yönetilemez.. korkmayacaksın milletinden duymak görecek olan biteni.. haklıysan kendini anlatabiliyorsan halkına..,niye bu korku eeey hükümet 50 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yayinladilar diye mi ceza.. hayda. 1 milyon insan gosteri yapiyor bu haber degil ne.. ama dert baska... su lisans olayinda ise odeyin kardesim lisans parasini, sanki paraniz yok. 34 19 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi.carsi pazara bakan yok. ekremme fatihle ugrassinlar iste 13 7 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    2 tane BÖCEK !!!! 4 1 Yanıtla
  • Erdinç Yıldız:
    İktidar diye birşey varmı kaldımi? sayılı zamanları var sadece oda yakın gibi gözüken seçim . 1 1 Yanıtla
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