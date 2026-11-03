Rusya'da mahkeme Google ve Telegram'a 18,4 milyon ruble ceza verdi

Rusya'da mahkeme, Google ve Telegram'a, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 18,4 milyon ruble (yaklaşık 226 bin dolar) para cezası verdi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Telegram'ın yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 14,6 milyon ruble, Google'ın ise 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Telegram'a verilen cezaya, Rusya'da yasaklı bir terör örgütüne katılıma ilişkin içeriklerin ve aşırılıkçı materyal olarak kabul edilen bir kitabın???????, Google'a verilen cezaya ise Rusya Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırıcı bilgilerin kaldırılmaması gerekçe gösterildi.

Rusya'da Google ve Telegram'ın yanı sıra diğer yabancı internet platformlarına da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce para cezaları uygulanmıştı.