Rusya hükümeti 2027'den itibaren akıllı TV'lere RuStore'u zorunlu kılacak - Son Dakika
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Rusya hükümeti 2027'den itibaren akıllı TV'lere RuStore'u zorunlu kılacak

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Rusya, 2027'den itibaren akıllı televizyonlara yerli uygulama mağazası RuStore'un önceden yüklenmesini zorunlu kılan kararı imzaladı. Kararla Google Play ve Google TV'de bulunmayan Rus uygulamalarına erişim amaçlanırken, RuStore kullanımının isteğe bağlı olacağı belirtildi.

Rusya'da 2027'den itibaren akıllı televizyonlara yerli uygulama mağazası RuStore'un önceden yüklenmesi zorunlu olacak.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin RuStore'un akıllı televizyonlara önceden yüklenmesine ilişkin kararı imzaladığı bildirildi.

Kararla, Google Play ve Google TV'de bulunmayan Rus uygulamalarına erişimin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

RuStore'un önceden yüklenmesinin kullanıcıları uygulama mağazasını kullanmaya zorlamayacağı, kullanımın isteğe bağlı olacağı vurgulandı.

Bakanlığın, 2027'de önceden yüklenmesi zorunlu Rus uygulamalarının listesini güncellemek üzere hazırlayacağı önerileri 1 Mart 2027'ye kadar sunacağı belirtildi.

Rusya'da yerli uygulamaların kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında, Eylül 2025'ten itibaren ülkede satılan akıllı telefon ve tabletlerde Rus mesajlaşma uygulaması MAX'ın önceden yüklenmesi zorunlu hale getirilmişti.

Ülkede akıllı televizyonlara yönelik benzer düzenlemeler kapsamında RuTube, VK Video ve Kinopoisk gibi yerli dijital platformlar da önceden yüklenmesi gereken uygulamalar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya hükümeti 2027'den itibaren akıllı TV'lere RuStore'u zorunlu kılacak - Son Dakika
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