SAHA 2026'da Yıldırımhan Füzesi Tanıtıldı

05.05.2026 18:31
Milli Savunma Bakanı Güler, hipersonik Yıldırımhan füzesi ve diğer savunma ürünlerini tanıttı.

ULUSLARARASI Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA 2026) kapsamında aralarında hipersonik balistik füze 'YILDIRIMHAN'ın da bulunduğu savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Güler, "YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz" dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan 'SAHA İstanbul' organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuar kapsamında aralarında hipersonik balistik füze 'YILDIRIMHAN'ın da bulunduğu savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerçekleştirildi.

'AR-GE ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİ BELİRLEYİCİ BİR ROL OYNAMAKTADIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Savunma sanayii, hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini arttırırken, aynı zamanda bilgi temelli, Ar-Ge odaklı ve yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye; uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişme anlayışı ve güçlü bir koordinasyon sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu noktada, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayiinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise Ar-Ge odaklı ürün geliştirme faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

'MAKSİMUM 2 BİN 100 METRE ATIŞ MENZİLİNE SAHİP'

Bakan Güler, "Bugün sergilenen birbirinden kritik ürünlerimiz de işte bu çabalarımızın sonuçlarıdır. Şimdi bu ürünlerimizi sırayla döküyoruz: Gölgehan Jammer: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. Onur Turbo-şaft Helikopter Motorumuz: Bütün türbin ve parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. PNR-53 Sniper: Kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğinde ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip. Bu göreceğiniz ürünleri çok büyük fedakarlıklarla, Ar-Ge'mizde çalışan bir avuç insanımız üretmeye çalışıyorlar. Büyük bir gururla bu ürettiklerimizi sizlere şimdi sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Türkiye'den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
