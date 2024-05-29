KOSGEB Destekli İş Kadını İthal İlaçların Prototipini Üretti - Son Dakika
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Teknoloji

KOSGEB Destekli İş Kadını İthal İlaçların Prototipini Üretti

KOSGEB Destekli İş Kadını İthal İlaçların Prototipini Üretti

Sakarya'da bir iş kadını, KOSGEB'den aldığı destekle laboratuvarını genişleterek, ithal edilen bazı ilaçların prototipini üretti. Sağlık Bakanlığından onay bekleyen iş kadını, ithal ilaçları yerlileştirmek amacıyla AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

29.05.2024 15:37
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Sakarya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle laboratuvarını genişleten iş kadını, ithal edilen bazı ilaçların prototipini üretti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kimya Bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra 2019'da Sakarya Üniversitesi Teknokent Fizyon Kuluçka Merkezi'nde AR-GE çalışmalarına başlayan iş kadını Cihansel Ünlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekleme programı kapsamında KOSGEB'den aldığı hibeyle laboratuvarını büyüttü. İthal edilen bazı ilaçların prototipini üretmeyi başaran Ünlü, seri üretime geçmek için Sağlık Bakanlığından gelecek onayı bekliyor.

Yüksek kimyager Ünlü, AA muhabirine, şirketini, ithal listesindeki ürünleri yerlileştirmek amacıyla kurduğunu anlattı.

Epilepsi, kan sulandırıcı ve onkolojik ürünlerin geliştirme faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Ünlü, "KOSGEB tarafından aldığımız destek sayesinde satın alabildiğimiz cihazlarla yurt dışı ilaç listesinde bulunan ve ithal gelen ilaçları geliştirmek amacıyla prototip laboratuvarımızı kurma imkanımız oluştu. İthal ilaçları yerlileştirmeyle ilgili prototip çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Doktora öğrencisi yüksek kimyager Buket Bodur da AR-GE laboratuvarında çalıştığına değinerek, "Burada, formüle ettiğimiz, geliştirdiğimiz ürünlerin invitro çalışmalarını yapmaktayız. Yurt dışından temin edilen ilaçların burada AR-GE çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Öğrenci Eslem Erim ise ürünlerin metot geliştirme, metot validasyonları ve formülasyon çalışmalarıyla ilgilendiklerini aktararak, "Epileptik, kan sulandırıcı ilaçların ve bazı onkolojik ilaçların çalışmalarını yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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