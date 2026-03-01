Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli

Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli
01.03.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda ABD-İsrail saldırılarına yönelik provokatif içerikler yayımlayan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çok sayıda sosyal medya hesabından dezenformasyon içeren ve provokatif paylaşımlar yayımlandı.

38 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda suç unsuru oluşturdukları tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, dezenformasyon üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.

HESAP YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Söz konusu hesapların tespitlerinin ardından erişim engeli kararları alındı. Hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabından da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sosyal Medya, Teknoloji, İsrail, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli - Son Dakika

Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:06:27. #7.13#
SON DAKİKA: Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.