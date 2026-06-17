Salihli'de Bilim Fuarları Festivali Açıldı - Son Dakika
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Salihli'de Bilim Fuarları Festivali Açıldı

Salihli\'de Bilim Fuarları Festivali Açıldı
17.06.2026 15:02
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TÜBİTAK destekli festivalde öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen 4006-C Salihli Bilim Fuarları Festivali törenle açıldı.

Ramiz Turan Spor Kompleksi bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen katıldı.

Festival kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel ve teknolojik projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışın ardından stantları gezen Kaymakam Ali Güldoğan, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin ortaya koyduğu özgün ve yenilikçi çalışmaları ilgiyle inceleyen Güldoğan, gençlerin bilimsel alandaki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenci ve öğretmenleri emeklerinden dolayı tebrik eden Kaymakam Güldoğan, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ve gençlerin araştırma, geliştirme ile üretme becerilerinin desteklenmesi açısından festivalin önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Güldoğan, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek öğrencilere ve eğitimcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Salihli Bilim Fuarları Festivali, öğrencilerin hazırladığı projelerle bilime olan ilgiyi artırmayı ve gençlerin araştırmacı yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Salihli'de Bilim Fuarları Festivali Açıldı - Son Dakika

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