Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı

Samsun'un dijital altyapı yatırımları ve yapay zeka destekli veri merkezleri açısından sahip olduğu potansiyel, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Kentin dijital altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için uygun yatırım ortamının oluşturulmasına yönelik yol haritası değerlendirildi.

Samsun Valiliği öncülüğünde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda(OKA) gerçekleştirilen toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, danışmanlık firması yetkilisi ile ilgili kurum, OSB ve firma yöneticileri yer aldı.

Toplantıda, yapay zeka destekli veri merkezi yatırımları için Samsun'da bulunması gereken temel dijital altyapı olanakları değerlendirildi. Yatırıma hazırlık sürecinde hayata geçirilmesi önem taşıyan çalışmaların yanı sıra kentteki mevcut potansiyelin daha ileri seviyeye taşınması için kurumlararası iş birliği ve koordinasyonla yürütülebilecek projeler ele alındı. Samsun'un dijital altyapı alanındaki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, veri merkezi yatırımları açısından uygun yatırım ortamının oluşturulması ve bu doğrultuda izlenecek yol haritası konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Fuar ve Kongre Merkezi de değerlendirildi

Öte yandan, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin faaliyetleri ile yürütülen iş ve işlemler de düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Bakanlık Temsilcisi Sinan Kurudağ, Fuar ve Kongre Merkezi Genel Müdürü Ziyaeddin Mert Öztekin, YİKOB Şefi Yusuf Kumaş ile mali müşavirler katıldı.

Toplantıda, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve merkezin kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına daha fazla katkı sunmasına yönelik konular ele alındı.