Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı

Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği öncülüğünde OKA'da düzenlenen toplantıda, kentin dijital altyapısı ve yapay zeka destekli veri merkezi yatırımları ele alındı. Yatırım ortamı ve yol haritası değerlendirilirken, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin faaliyetleri de görüşüldü.

Samsun'un dijital altyapı yatırımları ve yapay zeka destekli veri merkezleri açısından sahip olduğu potansiyel, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Kentin dijital altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için uygun yatırım ortamının oluşturulmasına yönelik yol haritası değerlendirildi.

Samsun Valiliği öncülüğünde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda(OKA) gerçekleştirilen toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, danışmanlık firması yetkilisi ile ilgili kurum, OSB ve firma yöneticileri yer aldı.

Toplantıda, yapay zeka destekli veri merkezi yatırımları için Samsun'da bulunması gereken temel dijital altyapı olanakları değerlendirildi. Yatırıma hazırlık sürecinde hayata geçirilmesi önem taşıyan çalışmaların yanı sıra kentteki mevcut potansiyelin daha ileri seviyeye taşınması için kurumlararası iş birliği ve koordinasyonla yürütülebilecek projeler ele alındı. Samsun'un dijital altyapı alanındaki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, veri merkezi yatırımları açısından uygun yatırım ortamının oluşturulması ve bu doğrultuda izlenecek yol haritası konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Fuar ve Kongre Merkezi de değerlendirildi

Öte yandan, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin faaliyetleri ile yürütülen iş ve işlemler de düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Bakanlık Temsilcisi Sinan Kurudağ, Fuar ve Kongre Merkezi Genel Müdürü Ziyaeddin Mert Öztekin, YİKOB Şefi Yusuf Kumaş ile mali müşavirler katıldı.

Toplantıda, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve merkezin kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına daha fazla katkı sunmasına yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

20:43
Fenerbahçe’den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
20:34
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 21:08:37. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun’da yapay zeka destekli veri merkezleri için yatırım hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement