Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 26 atölyeyle ziyarete açıldı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 26 atölyeyle ziyarete açıldı

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Samsun İlkadım\'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 26 atölyeyle ziyarete açıldı
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Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen 'Doğadan İlham Alan Bilim' şenliği 26 atölyeyle ziyarete açıldı. Okul öncesi dönemden yetişkinlere hitap eden şenlik, İlkadım Okçuluk Salonu'nda 22-24 Ekim arasında 10.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen "Doğadan İlham Alan Bilim" şenliğinde, 26 farklı atölyede bilim, sanat ve doğa bir araya getirildi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve Samsun'da desteklenen üç projeden biri olan şenlik, İlkadım Okçuluk Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğadan ilham alan bilimsel ve teknolojik yeniliklerin tanıtıldığı etkinlikler, okul öncesi dönemden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap ediyor.

26 farklı atölyede uygulamalı etkinlikler

Şenlikte geleneksel ebru sanatından Siberay eğitimine, resim çalışmalarından zeka oyunlarına kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Biyomimikri yaklaşımıyla doğadaki sistemlerin bilim ve teknolojiye nasıl ilham verdiği uygulamalı çalışmalarla anlatılıyor. Origami atölyesinde kuşların kanatları ile uçak kanatları arasındaki benzerlikler incelenirken, doğadan esinlenilen unsurlarla logo tasarımları ve yaratıcı kolajlar da hazırlanıyor. Etkinliklerle çocukların gözlem yapma, düşünme ve doğa ile bilim arasındaki ilişkiyi keşfetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şenlik 24 Ekim'e kadar açık

Halka açık olarak düzenlenen şenlikte, giriş alanına yerleştirilen karekodlar sayesinde ziyaretçiler atölyelerin hedef kitleleri ve yaş grupları hakkında bilgi alabiliyor. Katılımcılar, ilgi alanlarına göre kendilerine uygun etkinliklere yönlendirilebiliyor. "Doğadan İlham Alan Bilim" şenliği, 22-24 Ekim tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTeknolojiTübitakİlkadımSamsunEğitimBilimSanatDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 26 atölyeyle ziyarete açıldı - Son Dakika
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