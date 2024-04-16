Samsung, 2024 yılında XR başlığıyla sektörde taşları yerinden oynatabilir

Teknoloji

Galaxy S24 serisiyle birlikte 2024 yılına oldukça başarılı bir giriş yapan Samsung, bu başarısını son dönemde trend olan XR başlığı alanında da sürdürmek istiyor. Karma gerçekliğin yanında sanal ve artırılmış gerçekliği de sunacağı söylenen başlığın tasarım aşamasında, şimdiden büyük bir yol kat edildiği ortaya çıktı. Teknoloji meraklılarını oldukça sevindiren bu haber, gerçek olduğu takdirde sektörde taşları yerinden oynatabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Samsung, yeni nesil XR başlığı ile geliyor

Bu XR başlığı için Samsung ile birlikte çalıştığı söylenen Google'ın, 14 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan Google I/O etkinliğinde ürün hakkında bazı ipuçları vereceği umuluyor. Cihazın işlemci tarafında ise Qualcomm tarafından donatılacağı söyleniyor. Yalnızca bu proje için ayrı bir ekip oluşturulduğu, Samsung yönetiminin bunun için oldukça büyük bir meblayı gözden çıkardığı da konuşulmakta. XR başlıklarının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.

Ürünün resmi çıkış tarihi şu an için belli olmasa da, yeni Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması oldukça muhtemel görünüyor. XR başlığının Snapdragon XR 2+ işlemcisine sahip olacağı öne sürülürken, Sony'nin yeni nesil mikro-OLED ekranıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Cihazın fiyat olarak ise Apple Vision Pro'dan daha uygun olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Samsung marka bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.