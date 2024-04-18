Samsung, 512 GB Kapasiteli USB Flash Bellekleri Duyurdu

Samsung Electronics, gelişmiş bellek teknolojilerine sahip BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Samsung bu cihazlarla kullanıcılara binlerce müziği, yüksek kaliteli fotoğraf ve videoları, önemli iş ve okul belgelerini saklamaları için bir hızlı bir çözüm sunuyor. Peki fiyatı ve özellikleri neler?
Samsung, yeni nesil 512 GB kapasiteli USB flash belleği BAR Plus ve FIT Plus fiyatı
Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash belleklerin, veri yedekleme ve zamandan tasarruf etme imkanı sağladığı belirtiliyor. İşte özellikleri ve kullanıcıya faydaları:
Yüksek hız performansı: BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, sırasıyla 400 MB/s'ye kadar okuma ve 110 MB/s'ye kadar yazma hızları sunuyor. Bu, bir 3 GB 4K UHD video dosyasını PC'nize sadece 10 saniyede aktarabileceğiniz anlamına geliyor.
Esnek uyumluluk: USB 3.1 portuna sahip herhangi bir cihazla uyumlu olan bu sürücüler, USB 3.0 ve USB 2.0 ile de geriye dönük uyumlu. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemleriyle de uyumlu bir şekilde çalışarak, kolay kullanım sunuyor.
Zarif tasarım ve dayanıklılık: BAR Plus USB flash bellek, klasik USB flash sürücü anlayışına modern bir yorum getiriyor. Sağlam metal gövdesi verilerinizi güvende tutarken, entegre anahtarlık halkası kazara kaybolma veya düşme ihtimalini azaltıyor. FIT Plus modeli ise, cihazınıza takılıp kalacak şekilde tasarlanmış olup, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip.
Flash belleğiniz açılmıyorsa bunları deneyin
Her iki model de Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunuluyor. Bu korumalar; suya, sıcaklıklara, X-ışınlarına, düşmelere ve manyetik etkilere karşı direnç içeriyor. BAR Plus ve FIT Plus 512 GB USB flash bellekler, bugünden itibaren Samsung.com ve seçili mağazalarda satışa sunulacak. İşte Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde BAR Plus USB flash bellek fiyatları:
BAR Plus flash bellek 512 GB: 79.99 dolar
FIT Plus USB flash bellek 512 GB: 79,99 dolar
Samsung'un 512 GB kapasiteli yeni BAR Plus ve FIT Plus USB flash belleklerin, kullanıcılara daha fazla depolama alanı ve üstün veri transfer hızları sunarak, veri taşıma ve yedekleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacağını öne sürüyor. Yüksek kapasiteli flash bellek üreticilerinin bu yenilikleri pazardaki rekabete olumlu yansıyacaktır.
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung, 512 GB Kapasiteli USB Flash Bellekleri Duyurdu - Son Dakika
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