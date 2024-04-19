Samsung, 9 model için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı

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Samsung, yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışıyorken mevcut modellerini güncel tutmayı da ihmal etmiyor. Son olarak şirket, 9 model için One UI 6.1 güncellemesi yayınladı. Bu sürüm ile birlikte cihazlar, yapay zeka özelliklerine kavuşuyor. İşte One UI 6.1 alan Samsung modelleri…

One UI 6.1 güncellemesi alan Samsung modelleri

One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte sunulan Galaxy AI; mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme, telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme ve düzenlenmiş fotoğrafları doldurma gibi özellikleri kapsıyor.

Aktarılan bilgilere göre Samsung, güncelleme yayınlamadığı ülkelerdeki Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi ve Galaxy Z Fold/ Flip 5 modellerini de One UI 6.1'i yükseltti. Yeni sürüme yükseltmek için Ayarlar uygulamasına girebilir ve Yazılım Güncelleme bölümünden One UI 6.1'i indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

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Yapay zeka içeren One UI 6.1 güncellemesi alan Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Galaxy AI özellikleri

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama