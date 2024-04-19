Samsung, yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışıyorken mevcut modellerini güncel tutmayı da ihmal etmiyor. Son olarak şirket, 9 model için One UI 6.1 güncellemesi yayınladı. Bu sürüm ile birlikte cihazlar, yapay zeka özelliklerine kavuşuyor. İşte One UI 6.1 alan Samsung modelleri…
One UI 6.1 güncellemesi alan Samsung modelleri
One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte sunulan Galaxy AI; mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme, telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme ve düzenlenmiş fotoğrafları doldurma gibi özellikleri kapsıyor.
Aktarılan bilgilere göre Samsung, güncelleme yayınlamadığı ülkelerdeki Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi ve Galaxy Z Fold/ Flip 5 modellerini de One UI 6.1'i yükseltti. Yeni sürüme yükseltmek için Ayarlar uygulamasına girebilir ve Yazılım Güncelleme bölümünden One UI 6.1'i indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
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Yapay zeka içeren One UI 6.1 güncellemesi alan Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 FE
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Samsung Galaxy Tab S9+
Samsung Galaxy Tab S9
Samsung Galaxy Z Fold 5
Galaxy AI özellikleri
Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme
Telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme
Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma
Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma
Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, 9 model için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı - Son Dakika
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