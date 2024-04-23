Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı

Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı

Samsung, Android Nisan 2024 güvenlik güncellemesini Galaxy cihazlar için yayınlamaya başladı. Güncelleme, Galaxy A34 ve A54 modelleri için kırk dört güvenlik açığı düzeltmesi içeriyor. Ayrıca Google Play Sistem Güncellemesi de Samsung cihazlara yayınlanmaya başladı.

23.04.2024 19:09
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Google'ın düzenli olarak yayınladığı ve Android telefonları, tabletleri güvenli tutmayı hedeflediği aylık güvenlik güncellemelerini Samsung da yayınlamaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi Nisan ayında da Samsung, Android Nisan 2024 güvenlik güncellemesini Galaxy cihazlar için yayınlamaya başladı. Nisan ayının başından itibaren birçok telefona ve tablete gelen güncelleme, şimdi iki model için daha yayınlandı. İşte Samsung Nisan 2024 güncellemesi detayları…

Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı

Bu ay yayınlanan güvenlik güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy cihazlara yeni bir özellik gelmezken, Google ve Samsung tarafından yayınlanan güncelleme notlarına göre Nisan 2024 güvenlik paketi, biri kritik, diğerleri yüksek riskli olarak gelen yirmi yedi, ve Samsung'un da eklediği on yedi düzeltmeyle birlikte toplamda kırk dört güvenlik açığı düzeltmesi ile geliyor.

Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı

Ayrıca Google tarafından birkaç gün önce yayınlanan Nisan 2024 Google Play Sistem Güncellemesi de şimdi Samsung cihazlara yayınlanmaya başladı. Henüz tam bir liste olmasa da güncellemenin Galaxy S24 serisi için yayınlandığı ortaya çıktı. Güncelleme hakkında pek bir detay verilmese de Google Telefon uygulamasındaki bir değişiklikten "Bu yeni özellik sayesinde, yeni telefonunuzu kurduktan hemen sonra kişilerinizle bağlantı kurabileceksiniz," olarak bahsediliyor.

Samsung Galaxy Ring için geri sayım!

Galaxy A serisi için yayınlanan Nisan 2024 güvenlik güncellemesi, Galaxy A34 modeline A346EXXS6BXD9 yazılım versiyonu ile geldi. Galaxy A54 modeli için A546EXXS7BXD1 yazılım versiyonu ile gelen güncelleme şu anda A34 için Türkiye'de indirilebilirken, A54 modeli için birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı

Eğer siz de Galaxy cihazınızın da güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek ve cihaz güvenliğini güncel tutmak istiyorsanız, Ayarlar uygulamasına giderek Yazılım Güncelleme butonuna tıkladıktan sonra İndir ve Yükle butonuna tıklayabilirsiniz.

Peki ya sizin Galaxy cihazınız Nisan 2024 güncellemesini aldı mı? Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung, Galaxy A34 ve A54 için Nisan 2024 güncellemesi yayınladı - Son Dakika

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