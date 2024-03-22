Teknoloji

Google, sekiz yıl önce Android işletim sistemi için A/B (kesintisiz) sistem güncellemelerini yayınladı. İlk yayınlandığı andan itibaren Pixel telefonlarda aktif hale gelen bu özellik, Samsung tarafından kullanılmıyordu, ta ki şimdiye kadar. Ortaya çıkan haberlere göre Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. İşte Samsung kesintisiz sistem güncellemesi detayları…

Samsung Galaxy A55, kesintisiz sistem güncellemesi alan ilk cihaz oldu

İlk olarak kesintisiz sistem güncellemesinin ne olduğuna bakalım. Kesintisiz güncellemeler, cihazın kablosuz güncelleme sırasında cihazın önyükleme sisteminde kalmasını sağlayarak kullanıcıyı engellemeden güncelleme indirilmesine izin verir.

Yani alışık olduğumuz güncellemeler sonrası cihazın yeniden başlama süresini kısaltarak cihaz aktif haldeyken güncelleme arkaplanda indirilir ve kurulur. Samsung da sekiz yıl sonra ilk kez kesintisiz sistem güncellemesini Galaxy A55 modeli için yayınladı.

https://shiftdelete.net/samsung-android-13-a-b-guncelleme

Samsung Galaxy A55, şirket tarafından kesintisiz güncellemesi alan ilk cihaz oldu. Şimdiye kadar Samsung kullanıcıları bir güncellemeyi indirip kurarken telefonlarını kullanamıyor ve yeniden başlatma esnasında uzun süre telefonu kullanamıyorlardı. İlk olarak Galaxy A55 için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak, ve yeniden başlatma süresi kısalacak.

Galaxy A55, kesintisiz sistem güncellemesi alan ilk Samsung cihaz olmasının yanı sıra, yayınlanan güncelleme yeni bir güvenlik paketi içeriyor ve cihazın ilk yazılım güncellemesi. Henüz herhangi resmi bir açıklama olmasa da, gelecek güncellemelerin de kesintisiz olarak uygulanması bekleniyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir. Güncelleme ekranında görüldüğü üzere artık tek indirme barı yerine ikiye ayrılmış "İndiriliyor ve kuruluyor…" ve "Onaylama" barları mevcut.

Güncellemeyi yapan kullanıcılar Galaxy A55 cihazlarının kesintisiz güncelleme sonrası yeniden başlatmada 90 saniyede açıldığını söylüyorlar. Belirtmek gerekiyor ki yeniden başlatma sırasında gördüğümüz güncelleme süreci barını artık görmüyoruz.

Peki ya siz Samsung kesintisiz sistem güncellemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.