 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı

Samsung, Galaxy S24 serisinde kullanılan Galaxy AI ile yapay zekayı mobil deneyimin temel parçası haline getiriyor. Yapay zeka özellikleri arasında mesaj ve belge çevirme, telefon görüşmelerini çevirme, ton ayarlama, fotoğrafları düzenleme ve ses transkripsiyonlarında konuşmacı tanımlama bulunuyor.

Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı
20.01.2024 - 00:40,
Abone Ol

Son yılların ana akımı yapay zekayla ilgili çalışmalar gerçekleştiren markalardan birisi de Samsung. Güney Koreli üretici bu kapsamda geçen günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy AI isimli yapay zekasını tanıttı. İlk olarak Galaxy S24 ailesinde kullanılacağı belirtilen yapay zeka görünüşe göre eski akıllı telefonlara ve tabletlere de gelecek. İşte Samsung Galaxy AI alacak modeller!

Samsung Galaxy AI alacak modeller

Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy AI çok yakında Galaxy S23 ve Galaxy Tab S9 serisinin yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 modelleri için gelecek. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz net bir tarih olmasa da bu yılın ilk yarısı bu iş için uygun görünüyor.

Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı

Samsung, S24 serisine dahil ettiği yapay zeka özelliklerini Galaxy AI olarak adlandırıyor. Yapay zekayı mobil deneyimin temel parçası haline getirmek isteyen şirket, bu kapsamda Google Asistan ve ChatGPT benzeri bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy S24 serisinde Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı!

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Öte yandan Samsung ve Google arasındaki bir ortaklık sayiesnde "Circle to Search" adı verilen bir özellik de tanıtıldı. Kullanıcılar, fotoğraflarda herhangi bir nesneyi daire içine alarak Google'da aratabilecek.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Samsung Galaxy, Cep Telefonu, Samsung, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement