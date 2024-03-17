Samsung Galaxy M35 5G Özellikleri ve Geekbench Skoru Sızdırıldı

Rainbow Six Siege Ücretsiz Deneme ve İndirim Fırsatı

Ubisoft, Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun, 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Ayrıca oyunun Steam'de büyük indirime girdiği belirtiliyor. Oyuncular, indirim sonuna kadar standart sürümü 3,19 dolara satın alabilirler. Ücretsiz deneme fırsatı ayrıca oyuncuların arkadaşlarını davet etmelerine olanak tanıyor. İlerleme korunmak ve çok oyunculu özelliklere erişmek için Ubisoft hesabını Steam'e bağlamak gerekiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise Microsoft Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i3-560 veya AMD Phenom II X4 945 işlemci, 6 GB bellek, NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartı ve 61 GB depolama alanı olarak belirtiliyor. Fırsatlar 21 Mart'ta sona erecektir.