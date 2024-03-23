Galaxy M55 5G için geri sayım başladı, tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Bir süredir gündemden düşmeyen Galaxy M55 5G için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar orta segment teknik özelliklerine sahip bir ürünle karşılaşacağımızı söylüyor. Modelin son olarak tasarımı belli oldu. Samsung Galaxy M55 5G tasarımı ve özellikleri!
Galaxy M55 5G tasarımı ve özellikleri
Şirkete yakın kaynaklardan sızdırılan render görsellerine göre Samsung Galaxy M55 5G, geçen yıl vitrine çıkan selefi Galaxy M54 modeliyle aynı tasarıma sahip olacak. Bunu biraz daha açacak olursak; sektör standartlarına göre normal sayılabilecek bir ekran gövde oranı, delikli bir ekran tasarımı ve arkada üçlü dikey kamera kurulumu bizleri karşılayacak.
Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Samsung'un orta segment kralının özellikleri ortaya çıktı!
Cihazda 12 GB'a kadar RAM seçenekleri mevcut olacak. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak. Ekran tarafında ise 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü ve 450 DPI yoğunluk sunan sahip bir panel mevcut olacak. Dahası, 45W şarj hızlarını destekleyen 6.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak akıllı telefonun geçen haftalarda Geekbench testlerine girdiğini, tek çekirdekli testlerden 3 bin 575, çok çekirdekli testlerden ise 11 bin 330 puan aldığını ekleyelim.
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