Samsung Galaxy Note 9, Noble ROM ile yeni yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

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Samsung Galaxy Note 9, özel bir ROM aracılığıyla yeni yapay zeka (AI) özelliklerine erişim sağlayarak günümüz akıllı telefon teknolojisine ayak uyduruyor. Note 9, Samsung'un en sevilen cihazlarından biri olarak biliniyor ve bu özel ROM ile eski cihazlara yeni bir soluk getiriliyor. İşte detaylar…

Galaxy Note 9, Noble ROM ile yeni yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

"Noble ROM" olarak adlandırılan bu özel Android ROM'u, Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 serisi için özel olarak tasarlandı. Geliştiricisi "AlexisXDA", 2018'de piyasaya sürülen bu modelleri güncel tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yılın başlarında piyasaya sürülen "Noble ROM 4.0", Android 14 ve One UI 6.0 ile birlikte gelerek Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a yeni özellikler sunuyor.

Şimdi ise "Noble ROM 4.1" ile Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 serisine yapay zeka özellikleri ekleniyor. Bu özellikler arasında Generative Edit, Live Translate ve Interpreter gibi Galaxy AI özellikleri bulunuyor. Geliştirici, yeni ROM sürümünün Mayıs ayında yayınlanacağını ve bu özelliklerin hem Galaxy Note 9 hem de Galaxy S9'daki performansını artıracağını da belirtti.

Bu gelişme, özellikle Note 9 gibi eski cihaz kullanıcılarına önemli bir fırsat sunuyor. Note 9, Snapdragon 845 işlemcisi üzerine inşa edilmiş ve o dönemde AI özelliklerine odaklanılmadığı için bu özel ROM ile AI teknolojisinin bu cihazda nasıl performans göstereceği merak konusu. Özellikle de on-device AI çeviri ve benzeri işlevlerin eski donanımda ne kadar verimli çalışacağı konusunda bazı belirsizlikler var.

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Ayrıca, bu ROM'un diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Ancak, Samsung'un yeni AI teknolojisini eski cihazlara getirme potansiyeli, Galaxy Note 9 kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme olabilir. Bu, cihazlarını yenilemeden yeni yazılım özelliklerine erişmek isteyenler için büyük bir avantaj.

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