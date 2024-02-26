Giyilebilir teknolojiler artık daha da yaygın. Konuyla ilgili olarak ortaya çıkan yeni trend ise akıllı yüzükler. Samsung MWC 2024 fuarında Galaxy Ring'i tanıttı. Akıllı saatlerin ardından yüzüklerin de dahil olduğu giyilebilir teknoloji trendinin son ürünü Samsung Galaxy Ring özellikleri ve detayları haberimizde…
Akıllı yüzük olur mu? Samsung Galaxy Ring özellikleri ve detayları!
Akıllı saatlerin ardından giyilebilir teknolojide sıra akıllı yüzüklere geldi. Samsung MWC 2024 fuarında Galaxy Ring'i tanıttı. Küçük yapısına rağmen içerisinde birçok teknoloji barındıran Galaxy Ring'in tasarımı ardından özellikleri de tanıtıldı. Yeni nesil nişan yüzüğü lakabını şimdiden alan Galaxy Ring birçok farklı özellik sunuyor.
3 farklı renk seçeneğine sahip olan Galaxy Ring gümüş, altın ve siyah renk seçenekleri ile satın alınabiliyor. Cihazın sloganı ise "Günlük sağlıklı yaşamı kolaylaştıran yeni bir sağlık formu faktörü." Yani bir Galaxy Watch kullanmadan da sadece sağlık verilerinizi takip etmenize olanak sağlıyor. Bunun yanında akıllı telefonlar ile etkileşime giren yüzük gelen bildirimleri nazik titreşimler ile size bildirebilir.
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Sağlık uygulamasında yer alan "Vitality Score" özelliğine de sahip olacak. Ancak bu özelliği kullanabilmek için bir Samsung Galaxy S24 Ultra'ya sahip olmanız gerekiyor. Açıklanan ilk bilgilere göre yüzük farklı parmak boyutları için 5 ile 13 arasında ölçülere sahip. Kişiye özel Galaxy Ring üretimi yapılması beklenmiyor ancak yüzük altına yapılabilecek ek aparatlar ile her parmağa uyum sağlaması ayarlanabilir.
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Ring: Akıllı Yüzük Özellikleri ve Detayları - Son Dakika
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