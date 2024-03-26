Samsung Galaxy S24 Serisi ve S23 FE Kullanıcıları için One UI 6.1 Güncellemesi Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy S24 serisi ile karşımıza çıkan One UI 6.1 arayüzü önemli güncellemeler sunuyor. Bunlardan en önemlisi ise Galaxy AI yapay zeka özellikleri. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Samsung One UI 6.1 arayüzü çıkış tarihi belli oldu. Aynı zamanda S23 FE kullanıcıları da One UI 6.1 güncellemesini gecikmeden alacak.
S23 FE, S23 ailesi ile aynı zamanda One UI 6.1 ve Galaxy AI alacak
Bildiğiniz gibi Samsung, One UI 6.1 arayüzünü şu an için sadece Galaxy S24 serisinde kullanıyor. Daha önce Mart ayında çıkacağı söylenen One UI 6.1 arayüzü Mart sonuna gelmiş olmamıza rağmen henüz karşımıza çıkmadı.
Ancak bazı Çin kullanıcılarına One UI 6.1 çıkış tarihi için 28 Mart bildirimi geldiği ortaya çıktı. Buna göre Samsung, Çin'de ve Güney Kore'de yer alan Samsung kullanıcılarına 28 Mart tarihinde One UI 6.1 güncellemesi sunma planı yapıyor. Ancak yeni arayüzün küresel versiyonu ne zaman gelecek henüz belli değil. Yine de Samsung'un bu konuda çok da gecikmeyeceği tahminler arasında.
Ortaya çıkan bir diğer detay ise Samsung Galaxy S23 FE kullanıcılarına da bu mesajın aynı anda gitmiş olması. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S23 serisi, Z Flip 5, Z Fold 5 ve Tab S9 serisi için One UI 6.1 güncellemesi geleceğini açıkladı.
Galaxy S23 FE modeline de One UI 6.1 güncellemesi gelecek olsa bile çok daha geç gelmesi beklentiler arasındaydı. Ancak ortaya çıkan detaylara göre Samsung Galaxy S23 FE kullanıcıları da S23 ailesi ile 28 Mart tarihinde güncelleme alacak.
Küresel ölçekte de bu güncellemenin S23 FE kullanıcılarına aynı anda sunulup sunulmayacağı ise belli değil. Samsung One UI 6.1 arayüzü özellikle Galaxy AI özellikleri ile ön plana çıkıyor.
One UI 6.1 ve Galaxy AI özellikleri
One UI 6.1'in en önemli özelliği, Galaxy AI ile gelen bir dizi yapay zeka özelliği olacak. Bunlar arasında kullanıcıların ekrandaki bir nesneyi daire içine alarak daha fazla bilgi bulabileceği "Circle to Search" öne çıkıyor. Ayrıca üretken fotoğraf düzenleme yeteneği de görsellerden istenmeyen öğelerin kaldırılmasına ve açının ayarlanmasına olanak tanıyor.
One UI 6.1 arayüzü ile gelen Galaxy AI özellikleri arasında aramalar ve mesajlaşma sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi de yer alıyor. Aynı zamanda ses kaydedici uygulamasında ses transkripsiyonu ve otomatik kişi etiketleme, Samsung Internet'te web sayfası özetleme, Samsung Notes'ta not özetleme ve metin istemleri aracılığıyla duvar kağıdı oluşturma da Galaxy AI özellikleri arasında yer alıyor.
One UI 6.1 güncellemesi alacak modeller:
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesinin aynı anda verilecek olması sizce de önemli mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 Serisi ve S23 FE Kullanıcıları için One UI 6.1 Güncellemesi Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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