Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, geçtiğimiz ocak ayında Galaxy S24 serisini tanıtarak pazarda bir kez daha tüm dikkati üzerine çekti. Hatta biz de inceleme videolarını çektik. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu yeni amiral gemileri, tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok satanlar listesine adını yazdırdı.
Aradan birkaç ay geçti ve şimdi ise gözler, Galaxy S25 serisine çevrildi. Önümüzdeki senenin başlarında tanıtılması beklenen yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son iddia ise serinin standart modeli olan Samsung Galaxy S25 için ekran ile ilgili oldu. İşte ayrıntılar…
Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek!
Samsung Galaxy S24 serisi, tasarım bakımından pek de yenilikçi olmadı. Bu sebepten ötürü S25 serisinden de bir farklılık beklenmiyordu. Ancak kısa süre önce ortaya atılan bir iddiaya göre serinin standart modeli Galaxy S25, selefleri gibi aynı tasarıma sahip olmayacak.
Akıllı telefon pazarının güvenilir bir kaynağı tarafından ortaya atılan bilgilere göre Galaxy S25 modeli, tasarım açısından önemli yenilikler içerecek. Ayrıyeten 6.36 inç ekranla geleceği söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S24, 6.2 inç ekrana sahipti.
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Kullanıcılara Galaxy S25 ile ilgili fikir verme açısından Samsung Galaxy S24 özelliklerine bakabiliriz. Söz konusu model, FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli ekrana sahip. Exynos 2400 işlemcisinden güç alıyorken, 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens bulunuyor.
10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom), 12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 Megapiksel ÖzçekimBatarya4000 mAh pilŞarj Desteği– 25W kablolu şarj – Kablosuz şarj – Ters kablosuz şarj Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek! - Son Dakika ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu. Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının artması, 2021'de siber saldırıların rekor kırmasına neden oldu. Geçen yıl, 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi tespit edildi. Kimlik avı saldırıları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Özellikle sahte seyahat içerikleriyle kullanıcıları kandıran dolandırıcılar, mayıs ve haziran aylarında ciddi artışlar yaşandı. Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan saldırılar da artış gösterdi. Türkiye, etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ubisoft, Far Cry serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak Steam'de büyük indirimler başlattı. Oyuncular, Far Cry oyunlarını %85'e varan indirimlerle satın alabilecekler. Ayrıca, 21 Mart'ta Twitch üzerinden yapılacak canlı yayında Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren hediyeler sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedeflediklerini belirtti. Bakan Kacır, bu hedeflere uygun üretim teknolojileri ve politikalarını değerlendirdiklerini söyledi. Siirt'te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat, kendi imkanlarıyla topladığı parçalar ile yapay zeka destekli insansız robot asker yaptı. Robot, ısıya duyarlı ve insan algılama özelliklerine sahip olup, 32 kilometreye kadar yönlendirilebiliyor. Canpolat, robotun gece görüşlü olduğunu, silahlı olduğunu ve aynı zamanda mayın imha robotu olarak da kullanılabileceğini belirtti. Robotun amacının, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak olduğunu ifade etti. SAHA İstanbul, Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranını artırmak, kritik teknolojilerin üretilmesini sağlamak ve üyeleri arasındaki işbirliğini desteklemek amacıyla kurulmuş bir sanayi kümelenmesidir. 9 yıldır çalışmalarını sürdüren SAHA İstanbul, 1100 üye firma ve 29 üniversiteyle Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak faaliyet göstermektedir. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekleri geliştirmek için 52 farklı sektörden firma tarafından projeler geliştirilmektedir. Ayrıca SAHA İstanbul, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gibi etkinlikler düzenleyerek sektöre katkı sağlamaktadır. Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan son güncellemenin, bazı bilgisayarlarda sorunlara yol açtığı bildirildi. KB5035853 olarak kodlanan paket, birkaç önemli yenilik sunmayı ve önceki güncellemelerden kaynaklanan sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bazı kullanıcılar ise Mart güncellemesini yükledikten sonra ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi. vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesine yeni bir model olan vivo T3 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, T3'ün 21 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Cihazın özellikleri hakkında bazı detaylar da ortaya çıktı.
ÖzelliklerGalaxy S24Ekran6.2 inç FHD+ (418 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana),
10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom),
12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 Megapiksel ÖzçekimBatarya4000 mAh pilŞarj Desteği– 25W kablolu şarj
– Kablosuz şarj
– Ters kablosuz şarj
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek! - Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.
Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının artması, 2021'de siber saldırıların rekor kırmasına neden oldu. Geçen yıl, 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi tespit edildi. Kimlik avı saldırıları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Özellikle sahte seyahat içerikleriyle kullanıcıları kandıran dolandırıcılar, mayıs ve haziran aylarında ciddi artışlar yaşandı. Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan saldırılar da artış gösterdi. Türkiye, etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Ubisoft, Far Cry serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak Steam'de büyük indirimler başlattı. Oyuncular, Far Cry oyunlarını %85'e varan indirimlerle satın alabilecekler. Ayrıca, 21 Mart'ta Twitch üzerinden yapılacak canlı yayında Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren hediyeler sunulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedeflediklerini belirtti. Bakan Kacır, bu hedeflere uygun üretim teknolojileri ve politikalarını değerlendirdiklerini söyledi.
Siirt'te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat, kendi imkanlarıyla topladığı parçalar ile yapay zeka destekli insansız robot asker yaptı. Robot, ısıya duyarlı ve insan algılama özelliklerine sahip olup, 32 kilometreye kadar yönlendirilebiliyor. Canpolat, robotun gece görüşlü olduğunu, silahlı olduğunu ve aynı zamanda mayın imha robotu olarak da kullanılabileceğini belirtti. Robotun amacının, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
SAHA İstanbul, Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranını artırmak, kritik teknolojilerin üretilmesini sağlamak ve üyeleri arasındaki işbirliğini desteklemek amacıyla kurulmuş bir sanayi kümelenmesidir. 9 yıldır çalışmalarını sürdüren SAHA İstanbul, 1100 üye firma ve 29 üniversiteyle Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak faaliyet göstermektedir. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekleri geliştirmek için 52 farklı sektörden firma tarafından projeler geliştirilmektedir. Ayrıca SAHA İstanbul, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gibi etkinlikler düzenleyerek sektöre katkı sağlamaktadır.
Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan son güncellemenin, bazı bilgisayarlarda sorunlara yol açtığı bildirildi. KB5035853 olarak kodlanan paket, birkaç önemli yenilik sunmayı ve önceki güncellemelerden kaynaklanan sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bazı kullanıcılar ise Mart güncellemesini yükledikten sonra ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.
vivo, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesine yeni bir model olan vivo T3 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, T3'ün 21 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Cihazın özellikleri hakkında bazı detaylar da ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?