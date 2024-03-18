Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek! - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek!

Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek!

Samsung Galaxy S25 modeli, tasarım açısından önemli yenilikler içerecek ve 6.36 inç ekranla geleceği söyleniyor. Galaxy S24 özelliklerine bakıldığında, FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli ekran, Exynos 2400 işlemci, 12 Megapiksel özçekim kamera ve 50 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olduğu görülüyor.

18.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, geçtiğimiz ocak ayında Galaxy S24 serisini tanıtarak pazarda bir kez daha tüm dikkati üzerine çekti. Hatta biz de inceleme videolarını çektik. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu yeni amiral gemileri, tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok satanlar listesine adını yazdırdı.

Aradan birkaç ay geçti ve şimdi ise gözler, Galaxy S25 serisine çevrildi. Önümüzdeki senenin başlarında tanıtılması beklenen yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son iddia ise serinin standart modeli olan Samsung Galaxy S25 için ekran ile ilgili oldu. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek!

Samsung Galaxy S24 serisi, tasarım bakımından pek de yenilikçi olmadı. Bu sebepten ötürü S25 serisinden de bir farklılık beklenmiyordu. Ancak kısa süre önce ortaya atılan bir iddiaya göre serinin standart modeli Galaxy S25, selefleri gibi aynı tasarıma sahip olmayacak.

Akıllı telefon pazarının güvenilir bir kaynağı tarafından ortaya atılan bilgilere göre Galaxy S25 modeli, tasarım açısından önemli yenilikler içerecek. Ayrıyeten 6.36 inç ekranla geleceği söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S24, 6.2 inç ekrana sahipti.

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Kullanıcılara Galaxy S25 ile ilgili fikir verme açısından Samsung Galaxy S24 özelliklerine bakabiliriz. Söz konusu model, FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli ekrana sahip. Exynos 2400 işlemcisinden güç alıyorken, 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens bulunuyor.

ÖzelliklerGalaxy S24Ekran6.2 inç FHD+ (418 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana),

10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom),

12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 Megapiksel ÖzçekimBatarya4000 mAh pilŞarj Desteği– 25W kablolu şarj

– Kablosuz şarj

– Ters kablosuz şarj

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S25, yenilikçi tasarım ve daha büyük ekran ile gelecek! - Son Dakika

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