Samsung Galaxy Tab Active 5 EE için 8 Yıl Android Güncelleme Sözü

Samsung, bildiğiniz gibi S24 serisiyle 7 yıl Android güncelleme desteği sunmaya başladı. Bu güncelleme desteği ne yazık ki geçen senenin amiral gemilerini henüz kapsamıyor. Ancak LinkedIn'de bir Samsung yöneticisi, yeni bir cihazın 7 yıldan fazla Android güncellemesi alacağını açıkladı.
Galaxy Tab Active 5 EE için 8 yıl Android güncelleme sözü
Apple'ın uzun yıllar süren güncelleme desteği artık Samsung kullanıcıları için de hayal değil. Yeni S24 serisi 7 yıl gibi uzun Android güncelleme desteği ile karşımızda. Samsung ise Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition tablet modeli için bu rekoru geçmenin peşinde.
Samsung Fransa Mobil Deneyim Pazarlama Direktörü Philippe Duchene, LinkedIn'de daha sonradan sildiği bir gönderi yayınladı. Gönderide kurumsal müşterilere yönelik yeni Galaxy Tab Active 5 EE tableti için önemli bilgiler yer alıyordu.
Samsung'un uygun fiyatlı telefonu tanıtım öncesi Google'da ortaya çıktı!
Bu bilgilerden en önemlisi ise Active 5 EE tableti için 8 yıllık Android güncelleme sözü verilmesiydi. Gönderinin silinmesi sonrası Samsung'un bu politikayı gözden geçirmediği ise bilinmiyor. Ancak yöneticinin bu güzel haberi heyecanla önceden paylaşmış olma ihtimali de var.
Galaxy Tab Active 5 teknik özellikleri
Active 5 EE tableti henüz piyasaya çıkmadı ancak Samsung modeli iş insanlarına fuarlarda tanıtıyor. Hem Galaxy Tab Active 5 hem de Enterprise Edition modelinin bu ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Dayanıklı tablet 12 metreden düşmelere dayanıklı bir kılıfla birlikte karşımıza çıkacak.
Aslında bu Samsung'un kurumsal müşteriler için yaptığı ilk Android güncelleme ayrıcalığı değil. Daha önce de firma dört yıllık Android güncelleme politikası uygulanırken kurumsal cihazlar için beş yıllık Android güncelleme desteği verdi.
Samsung, geçen sene tanıttığı S23 serisine ise 4 yıl Android güncelleme desteği sunuyor. Firmanın Galaxy S25 serisiyle bu Android güncelleme desteğini 8 yıla çıkarıp çıkarmayacağı da merak konusu. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab Active 5 EE için 8 Yıl Android Güncelleme Sözü - Son Dakika Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi projelerle gökyüzüne Türk imzasını attığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyerek, ilmin uzaya taşındığını ve Türk gençlerinin uzay alanında da var olacağını ifade etti. Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak önemli bir teklif yaparak yeni ofsayt kuralı belirlemenin hücum futbolunun gelişmesine ve daha çok gole sahne olan maçların hayatımıza girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti. Yeni kural, topun ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğunu belirtti ve denemelerin devam ettiğini açıkladı. Yeni ofsayt kuralıyla tartışmaların azalması ve hücum futbolu oynamaya çalışan takımların ofsayt tuzağına daha az takılması hedefleniyor. FIFA, yeni kuralın futbola olan ilgiyi canlandırmasını umuyor. Almanya'da TikTok yasağı konusunda artan bir tartışma var. Uygulamanın topladığı veri miktarı ve Çin'de devlet amaçları için kullanılma ihtimali endişeler arasında. Politikacılar, daha iyi bir düzenlemenin yasağından daha iyi olacağını düşünüyor. ABD'de ise TikTok'un ABD işletmesini satması veya uygulamanın yasaklanması gündemde. Bu gelişmeler, Almanya'daki TikTok kullanıcıları ve siyasi liderler için önemli etkiler yaratabilir. macOS Sonoma 14.4 güncellemesi, kullanıcıların iCloud'dan yeniden indirdikleri dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata içeriyor. Bu hata, kullanıcıların eski bir versiyona geri dönme imkanını ortadan kaldırıyor. Raporlar, bu dosya versiyonlarının geri getirilemediğini belirtiyor ve bu hatanın yalnızca macOS Sonoma 14.4 ile ilişkili olduğunu vurguluyor. Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemelerinin test ve doğrulama süreçlerinde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor ve gelecekte benzer hataların önlenmesi için daha kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Realme, uygun fiyatlı Android telefon serisine Realme 12X'i ekledi. MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 6.67 inç LCD ekran, 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı 195 dolardan başlıyor. Peaky Blinders dizisinin yapımcısı Steven Knight, film uyarlaması için çekimlerin başlayacağı tarihi ve kadroda kimlerin yer alacağını açıkladı. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine filmde de hayat vereceği doğrulandı. Senaryo İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek ve Thomas Shelby'nin hikayesini devam ettirecek. Vizyon tarihi henüz belirsiz. Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 180 metrekarelik alanda yeni nesil 40 bilgisayarın bulunduğu yazılım laboratuvarı açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, laboratuvarın öğrencilerin yazılım becerilerini geliştirmesi ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin imkanlarından yararlanarak hem mesleki hem de akademik eğitim alıyor. OMÜ MTAL, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış bir lisedir. Öğrenciler, üniversitenin atölyelerini ve imkanlarını kullanabilmekte ve hem mesleki hem de akademik eğitim alabilmektedir. Ayrıca, OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden gelen öğrencilere barınma imkanı da sağlamaktadır.
ÖzellikAçıklamaEkran8 inç HD, 120HzYonga SetiExynos 1380RAM6GB/8GBDepolama128GB/256GBArka Kamera13MPÖn Kamera5MPBağlantıWi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIMBatarya5050mAhFiyat549$ başlangıç
Samsung, geçen sene tanıttığı S23 serisine ise 4 yıl Android güncelleme desteği sunuyor. Firmanın Galaxy S25 serisiyle bu Android güncelleme desteğini 8 yıla çıkarıp çıkarmayacağı da merak konusu.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab Active 5 EE için 8 Yıl Android Güncelleme Sözü - Son Dakika
Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi projelerle gökyüzüne Türk imzasını attığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyerek, ilmin uzaya taşındığını ve Türk gençlerinin uzay alanında da var olacağını ifade etti.
Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak önemli bir teklif yaparak yeni ofsayt kuralı belirlemenin hücum futbolunun gelişmesine ve daha çok gole sahne olan maçların hayatımıza girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti. Yeni kural, topun ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğunu belirtti ve denemelerin devam ettiğini açıkladı. Yeni ofsayt kuralıyla tartışmaların azalması ve hücum futbolu oynamaya çalışan takımların ofsayt tuzağına daha az takılması hedefleniyor. FIFA, yeni kuralın futbola olan ilgiyi canlandırmasını umuyor.
Almanya'da TikTok yasağı konusunda artan bir tartışma var. Uygulamanın topladığı veri miktarı ve Çin'de devlet amaçları için kullanılma ihtimali endişeler arasında. Politikacılar, daha iyi bir düzenlemenin yasağından daha iyi olacağını düşünüyor. ABD'de ise TikTok'un ABD işletmesini satması veya uygulamanın yasaklanması gündemde. Bu gelişmeler, Almanya'daki TikTok kullanıcıları ve siyasi liderler için önemli etkiler yaratabilir.
macOS Sonoma 14.4 güncellemesi, kullanıcıların iCloud'dan yeniden indirdikleri dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata içeriyor. Bu hata, kullanıcıların eski bir versiyona geri dönme imkanını ortadan kaldırıyor. Raporlar, bu dosya versiyonlarının geri getirilemediğini belirtiyor ve bu hatanın yalnızca macOS Sonoma 14.4 ile ilişkili olduğunu vurguluyor. Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemelerinin test ve doğrulama süreçlerinde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor ve gelecekte benzer hataların önlenmesi için daha kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor.
Realme, uygun fiyatlı Android telefon serisine Realme 12X'i ekledi. MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 6.67 inç LCD ekran, 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı 195 dolardan başlıyor.
Peaky Blinders dizisinin yapımcısı Steven Knight, film uyarlaması için çekimlerin başlayacağı tarihi ve kadroda kimlerin yer alacağını açıkladı. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine filmde de hayat vereceği doğrulandı. Senaryo İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek ve Thomas Shelby'nin hikayesini devam ettirecek. Vizyon tarihi henüz belirsiz.
Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 180 metrekarelik alanda yeni nesil 40 bilgisayarın bulunduğu yazılım laboratuvarı açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, laboratuvarın öğrencilerin yazılım becerilerini geliştirmesi ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin imkanlarından yararlanarak hem mesleki hem de akademik eğitim alıyor. OMÜ MTAL, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış bir lisedir. Öğrenciler, üniversitenin atölyelerini ve imkanlarını kullanabilmekte ve hem mesleki hem de akademik eğitim alabilmektedir. Ayrıca, OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden gelen öğrencilere barınma imkanı da sağlamaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?