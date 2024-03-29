Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung'un geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tanıttığı Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin fiyatı kısa süre önce duyuruldu. Orta segment teknik özellikleriyle ve şık tasarımıyla öne çıkan tabletin fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri!
Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri
Samsung, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yenilenen Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin fiyatını açıkladı. Buna göre tabletin Wi-Fi varyantının 64 GB depolamalı sürümü 349 £'dan (~ 441 $) başlıyor. Bu Bunun dışında 128 GB'lık modelin fiyatı 379 £'dan (~ 479 $) satılıyor. Şu anda her iki model de yalnızca şık Gri renkte mevcuttur.
Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinde 10,6 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. Ekran; WUXGA çözünürlük sunarken, sektör standartlarına göre normal sayılabilecek çerçevelerle ve S-Pen desteğine sahip olacak.
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Tabletin arka panelinde 8 Megapiksellik bir kamera ve önde ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte çift hoparlör ve Dolby Atmos desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Öte yandan işlemcisinin ismi açıklanmasa da önceki raporlara göre Exynos 1280'den güç alacağını söylemek mümkün.
Üründe 4 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri bizleri karşılıyor. Depolamada artırıma imkan veren microSD kart yuvası da cihazda bulunuyor. 14 saate kadar pil kullanımı sunduğu iddia edilen 7.040 mAh'lik bataryadan beslenen tablet kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi tabanlı OneUI 6.1 arayüzünü çalıştıracak. Son olarak Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin WiFi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika Kocaeli'de açılan otomotiv kursu, sektörün ara elaman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, vatandaşların araçlarındaki arızalara müdahale etmelerini kolaylaştırıyor. Kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak sektörde iş bulma imkanı elde ediyor. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), yapay zeka ile ilgili düzenlediği panelde, yapay zekanın konumu ve kullanım alanları ele alındı. Panelde, yapay zekanın aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemi vurgulandı ve yapay zekanın aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiği belirtildi. Lamborghini, markasını elden geçirme çalışmalarının bir parçası olarak ikonik logosunu yeniledi. Otomotiv devi, daha sadeleştirilmiş bir logoya geçiş yaparken, klasik boğa tasarımını da sadeleştirdi. Yeni logo, markanın elektrikli geleceğe geçişini temsil ediyor. Elon Musk'ın SpaceX projesinin bir parçası olan Starlink, dünya yörüngesinde 5 bin 600'ü aşkın aktif uyduyla hızlı internet sağlıyor. Starlink haritası, Dünya'yı yakınlaştırılabilir ve döndürülebilir bir 3D görünümünde gösteriyor. Her bir uydu kırmızı noktalarla temsil ediliyor ve üzerlerine tıklayarak bireysel bilgilere ulaşabilirsiniz. Starlink filosu hakkında genel bilgiler de sunulan haritada yer alıyor. Bu teknoloji, amatör gözlemciler ve uzmanlar için değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor. PDF dosyaları, belgelerin güvenli ve tutarlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayan önemli bir dosya formatıdır. Bu rehberde, Word ve Excel dosyalarını nasıl PDF'e dönüştürebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden seçildi. ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ardıç, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Ayrıca, Mehmet Cansız ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan 'Tasarım Organizasyonu Onayı'nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi. TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu. GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tamamlanacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark A.Ş. olağan genel kurul toplantısında, ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda, şirketin yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. ASO Teknopark'ın, üretime yönelik bir tasarımla sanayi ile bütünleşen, yüzü sanayiye dönük bir teknopark olacağı vurgulandı.
ÖzellikAyrıntılarEkran10,6 inç WUXGA, S-Pen uyumluArka Kamera8MP tek kamera sensörüÖn Kamera5MP selfie kamerasıSesAKG ayarlı çift hoparlörler, Dolby Atmos desteğiİşlemciSekiz çekirdekli (2,4 GHz ve 2 GHz), Exynos 1280Depolama64 GB veya 128 GB dahili depolama, microSD kart yuvasıRAM4 GB RAMPil7.040mAh, 14 saat pil ömrü iddiasıİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OneUI 6.1Renk SeçenekleriOxford Gri, Nane, Şifon PembeBağlantıWiFi, LTEDiğer ÖzelliklerSamsung DeX, Knox
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
Kocaeli'de açılan otomotiv kursu, sektörün ara elaman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, vatandaşların araçlarındaki arızalara müdahale etmelerini kolaylaştırıyor. Kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak sektörde iş bulma imkanı elde ediyor.
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), yapay zeka ile ilgili düzenlediği panelde, yapay zekanın konumu ve kullanım alanları ele alındı. Panelde, yapay zekanın aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemi vurgulandı ve yapay zekanın aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiği belirtildi.
Lamborghini, markasını elden geçirme çalışmalarının bir parçası olarak ikonik logosunu yeniledi. Otomotiv devi, daha sadeleştirilmiş bir logoya geçiş yaparken, klasik boğa tasarımını da sadeleştirdi. Yeni logo, markanın elektrikli geleceğe geçişini temsil ediyor.
Elon Musk'ın SpaceX projesinin bir parçası olan Starlink, dünya yörüngesinde 5 bin 600'ü aşkın aktif uyduyla hızlı internet sağlıyor. Starlink haritası, Dünya'yı yakınlaştırılabilir ve döndürülebilir bir 3D görünümünde gösteriyor. Her bir uydu kırmızı noktalarla temsil ediliyor ve üzerlerine tıklayarak bireysel bilgilere ulaşabilirsiniz. Starlink filosu hakkında genel bilgiler de sunulan haritada yer alıyor. Bu teknoloji, amatör gözlemciler ve uzmanlar için değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor.
PDF dosyaları, belgelerin güvenli ve tutarlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayan önemli bir dosya formatıdır. Bu rehberde, Word ve Excel dosyalarını nasıl PDF'e dönüştürebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden seçildi. ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ardıç, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Ayrıca, Mehmet Cansız ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan 'Tasarım Organizasyonu Onayı'nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi. TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu. GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tamamlanacak.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark A.Ş. olağan genel kurul toplantısında, ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda, şirketin yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. ASO Teknopark'ın, üretime yönelik bir tasarımla sanayi ile bütünleşen, yüzü sanayiye dönük bir teknopark olacağı vurgulandı.
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