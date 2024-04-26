Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler - Son Dakika
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Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler

Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler

Samsung tarafından her yıl düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu. Etkinlikte Galaxy Z Fold6, Z Flip6 ve Galaxy Ring ürünleri tanıtılacak. Etkinlik 10 Temmuz'da Paris'te gerçekleştirilecek. Samsung'un ayrıca Galaxy Watch7 Series, yeni bir Galaxy Earbuds ve Galaxy Ring ürününü de tanıtması bekleniyor.

26.04.2024 15:09
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Samsung tarafından her yıl iki kez düzenlenen ve yeni Galaxy ürünlerinin tanıtıldığı etkinliğin gelecek tarihi belli oldu. Önceki sızıntılarla birlikte etkinlik hakkında birçok detaya sahipken yeni bir rapor, tanıtılacak ürünlerin lansman tarihini daha net bir biçimde ortaya çıkardı. İşte Galaxy Z Fold6, Z Flip6, ve Galaxy Ring ürünlerinin tanıtılması beklenen Galaxy Unpacked tarihi ve detayları…

Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak ve ne zaman?

Önceki sızıntılarda tarihin Temmuz olduğu belirtilmişti, fakat ortaya çıkan yeni sızıntı kesin bir tarih belirledi. Çoklu kaynaklar tarafından paylaşılan bu bilgiye göre Paris'te düzenlenecek Galaxy Unpacked, 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Henüz Samsung tarafından resmi bir duyuru yapılmasa da böyle kesin tarih verilmesi ile birlikte lansman tarihi daha belirgin oldu.

Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler

Paris'in Temmuz ayında Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması ve Samsung'un da ana sponsorlardan biri olması, etkinlik yeri iddialarını doğrular biçimde. Etkinlik hakkında şirket tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadığından dolayı tarih hakkında değişiklikler olabilir, ancak takvimleri Temmuz 10'a göre ayarlamakta fayda var.

Samsung Galaxy Ring için geri sayım!

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin her sene olduğu gibi bu sene de devasa bir etkinlik olması bekleniyor. Etkinlikte ise birçok ürün tanıtacak olan firmanın önceliği katlanabilir telefonlar olacak. Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerini tanıtacak Samsung'un bu etkinlikte bir yeniliğe gidip Fold6 Ultra/ FE ve belki Flip6 FE modellerini de tanıtması bekleniyor.

Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler

Ayrıca Galaxy Watch7 Series, yeni bir Galaxy Earbuds, ve Galaxy Ring ürününü tamamıyla tanıtması beklenen Samsung'un büyük bir etkinlik yapacağından şüphe yok gibi duruyor.

Peki ya siz Galaxy Unpacked etkinliğinde neler bekliyorsunuz? En çok beklediğiniz veya şimdiye kadar ortaya çıkanlardan beğendiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılacak Ürünler - Son Dakika

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