Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek

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Ortaya çıkan son bilgilere göre Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 7, resmen kan şekeri takibi yapabilecek. Bu özelliği ürünlerine taşıyabilmek için hatrı sayılır bir yatırım yaptığı konuşulan firmanın, önümüzdeki dönemde de birçok sağlık fonksiyonunu kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Ancak böylesine spesifik bir kabiliyete sahip olacak akıllı saatin, hangi cihaz sınıfına gireceği merak konusu oldu. Bazıları ürünün standart bir giyilebilir cihazdan farkı olmadığını öne sürerken, bazıları ise saati tıbbi bir cihaz olarak nitelendiriyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Galaxy Watch 7, resmen kan şekeri takibi yapacak!

Önümüzdeki Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması beklenen cihaz, sağlık kabiliyetleri ile emsallerine göre gözle görülür bir fark yaratacak gibi gözüküyor. Kan şekeri takibinin özellikle orta yaşı geçmiş kullanıcılar ve çeşitli kronik hastalığa sahip kişiler için hayati önem taşıyacağı belirtilmekte.

Samsung fanlarının büyük bir beklenti içinde olduğu Galaxy Watch 7'nin, birçok alanda Apple Watch'a yakın bir performans vereceği ve daha uygun bir fiyat etiketi ile temmuz ayı civarında resmen satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Sahip olacağı birçok özellik ile birlikte premium segmente dahil olacağı söylenen Galaxy Watch 7'nin, Samsung'un son nesil bir işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Son dönemde akıllı saat yazılımlarını büyük ölçüde geliştiren şirketin, bu alanda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor. Ürünün tek şarjlık batarya ömrünün ise önceki modellere göre büyük bir iyileştirme alacağı söylenmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un yeni nesil akıllı saati iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.