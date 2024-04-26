Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek

Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek

Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 7, resmen kan şekeri takibi yapabilecek. Ürünün diğer sağlık fonksiyonlarıyla birlikte temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin premium segmente dahil olacağı ve Samsung'un son nesil işlemcisini kullanacağı belirtiliyor.

26.04.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaya çıkan son bilgilere göre Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 7, resmen kan şekeri takibi yapabilecek. Bu özelliği ürünlerine taşıyabilmek için hatrı sayılır bir yatırım yaptığı konuşulan firmanın, önümüzdeki dönemde de birçok sağlık fonksiyonunu kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Ancak böylesine spesifik bir kabiliyete sahip olacak akıllı saatin, hangi cihaz sınıfına gireceği merak konusu oldu. Bazıları ürünün standart bir giyilebilir cihazdan farkı olmadığını öne sürerken, bazıları ise saati tıbbi bir cihaz olarak nitelendiriyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Galaxy Watch 7, resmen kan şekeri takibi yapacak!

Önümüzdeki Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması beklenen cihaz, sağlık kabiliyetleri ile emsallerine göre gözle görülür bir fark yaratacak gibi gözüküyor. Kan şekeri takibinin özellikle orta yaşı geçmiş kullanıcılar ve çeşitli kronik hastalığa sahip kişiler için hayati önem taşıyacağı belirtilmekte.

Samsung fanlarının büyük bir beklenti içinde olduğu Galaxy Watch 7'nin, birçok alanda Apple Watch'a yakın bir performans vereceği ve daha uygun bir fiyat etiketi ile temmuz ayı civarında resmen satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek

Sahip olacağı birçok özellik ile birlikte premium segmente dahil olacağı söylenen Galaxy Watch 7'nin, Samsung'un son nesil bir işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Son dönemde akıllı saat yazılımlarını büyük ölçüde geliştiren şirketin, bu alanda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor. Ürünün tek şarjlık batarya ömrünün ise önceki modellere göre büyük bir iyileştirme alacağı söylenmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Samsung ve Google'dan yapay zeka için iş birliği!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un yeni nesil akıllı saati iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy Watch 7 Kan Şekeri Takibi Yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement