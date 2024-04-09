Samsung Galaxy Z Fold 6\'nın kamera özellikleri ortaya çıktı

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Katlanabilir telefon işindeki çalışmalarını sürdüren Samsung'un önümüzdeki aylarda vitrine çıkarmaya hazırlandığı Galaxy Z Fold 6 için geri sayım resmen başladı. Hatta son raporlar akıllı telefonun Ultra isminde premium bir versiyonunu daha olacağını gözler önüne seriyor. Son paylaşılan bilgiler Galaxy Z Fold 6 modelinin kamera özelliklerini ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold 6 kamera özellikleri ortaya çıktı

Ice Universe tarafından paylaşılan son bilgiler yaklaşan Galaxy Z Fold 6 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre katlanabilir telefon kamera tarafında selefine kıyasla ciddi bir yenilik sunmayacak. Hatta kaynağa göre Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5 ile tamamen aynı kameralara sahip olacak.

Bunu biraz daha açacak olursak, yaklaşan katlanabilir telefonun 50 Megapiksel 1/1,56 inç ISOCELL GN3 geniş açı, 10 Megapiksel 1/3,94 inç 3x yakınlaştırma yapabilen telefoto ve 12 Megapiksel 1/3,06 inç ultra geniş açılı sensörlerden oluşan üçlü kameraya sahip olması bekleniyor. Önde ise 10 Megapiksel 1/3 inç delikli selfie ve 16 Megapiksel 1/3¨ ekran altı selfie kamerası bizleri karşılayacak.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy Z Fold 5 teknik özellikleri şöyle;