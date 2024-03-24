Mobil dünyanın çok konuşulan şirketlerinden Samsung, normal telefon bir yana katlanabilir akıllı telefon da üretiyor. Bu sektördeki payını artırmak isteyen şirket, ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sene Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'i piyasaya süren firma, önümüzdeki aylarda ise Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor.
Yeni katlanabilir modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Bu bağlamda beklentiler arttı. Son olarak önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum bir çerçeve ile gelecek.
Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelecek
Akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarından Revegnus, katlanabilir amiral gemisi Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin titanyum çerçeveye sahip olacağını iddia etti. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, söz konusu bu model, titanyum barındıran ilk katlanabilir telefon olacak.
Titanyum kaplamalı ilk Android telefon, Xiaomi 14 Pro olmuştu. Samsung bu fırsatı kaçırdı ancak katlanabilir modeli ile bu alanda ilke imza atabilir. Peki Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelirse ne değişir?
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Titanyum, oldukça hafif olması ve birinci sınıf malzeme kalitesi vermesi bir yana çizilmelere ve eziklere karşı da daha dayanıklı. Bu da katlanabilir telefonun daha sağlam olacağı anlamına geliyor.
Samsung Galaxy Z Fold 6, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak
Daha önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemci; 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerden oluşuyor. Grafik birimi ise Ray Tracing destekli Adreno 750.
Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin Temmuz 2024'te tanıtılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Android amiral gemilerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Fold 6, Titanyum Çerçeveyle Gelecek - Son Dakika
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