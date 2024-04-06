Samsung son yıllarda katlanabilir telefon pazarında rekabeti artırdı, ancak yüksek fiyat etiketiyle nedeniyle hala üst seviye kullanıcılara hitap ediyor. Ancak yeni nesil katlanabilir modellerine bütçe dostu versiyonlar ekleyebilir. Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE isimli yeni cihazlar ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE sızdı
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Samsung, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla bütçe dostu katlanabilir telefonlara daha fazla yatırım yapıyor. Bu yıl piyasaya sürüleceği söylenen Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE'nin bazı teknik özellikleri sızdı.
Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE'nin, Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Fold FE'nin bazı pazarlarda Exynos 2200 gibi Exynos tabanlı bir versiyonla da satış sunulabileceği ifade edildi.
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Öte yandan sızdırılan özellikler, Galaxy Z Fold FE'nin 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceğini, Flip varyantının ise 8 GB ve 12 GB RAM ile çıkacağını gösteriyor. Her iki katlanabilir cihazın da 256 GB ve 512 GB depolamaya yer vermesi bekleniyor.
Galaxy Z Fold FE'nin katlandığında 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm ve açıldığında 155,1 x 130,1 x 6,3 mm ölçülerinde olduğu söyleniyor. Galaxy Z Flip FE'nin ise katlandığında 84,9 x 71,9 x 15,9-171,mm ve açıldığında 165,2 x 71,9 x 6,9 mm olacağı bildirildi.
Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını ve çıkış tarihlerinin de belirsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE: Yeni bütçe dostu katlanabilir telefonlar sızdı - Son Dakika
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