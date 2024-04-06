Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE: Yeni bütçe dostu katlanabilir telefonlar sızdı

Teknoloji

Samsung son yıllarda katlanabilir telefon pazarında rekabeti artırdı, ancak yüksek fiyat etiketiyle nedeniyle hala üst seviye kullanıcılara hitap ediyor. Ancak yeni nesil katlanabilir modellerine bütçe dostu versiyonlar ekleyebilir. Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE isimli yeni cihazlar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE sızdı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Samsung, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla bütçe dostu katlanabilir telefonlara daha fazla yatırım yapıyor. Bu yıl piyasaya sürüleceği söylenen Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE'nin bazı teknik özellikleri sızdı.

Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE'nin, Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Fold FE'nin bazı pazarlarda Exynos 2200 gibi Exynos tabanlı bir versiyonla da satış sunulabileceği ifade edildi.

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Öte yandan sızdırılan özellikler, Galaxy Z Fold FE'nin 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceğini, Flip varyantının ise 8 GB ve 12 GB RAM ile çıkacağını gösteriyor. Her iki katlanabilir cihazın da 256 GB ve 512 GB depolamaya yer vermesi bekleniyor.

Galaxy Z Fold FE'nin katlandığında 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm ve açıldığında 155,1 x 130,1 x 6,3 mm ölçülerinde olduğu söyleniyor. Galaxy Z Flip FE'nin ise katlandığında 84,9 x 71,9 x 15,9-171,mm ve açıldığında 165,2 x 71,9 x 6,9 mm olacağı bildirildi.

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını ve çıkış tarihlerinin de belirsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.