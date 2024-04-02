Semiconductor Engineering tarafından yapılan bir raporda belirtildiği üzere Samsung, Memcon 2024 konferansında yeni stratejik hedefini duyurdu. Şirketin gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla yenilikçi çözümlere yönelmesine yol açtı.
Samsung, sektöre liderlik etmek için geliyor!
Samsung Elektronik, geleneksel bellek tasarımlarının sınırlarını aşmak için 3D DRAM bellek alanında öncü olmayı hedefliyor. DRAM hat genişliklerinin önümüzdeki yıllarda 10 nanometrenin altına düşmesi beklenirken, mevcut bellek mimarileri ölçekleme sınırlarına yaklaşıyor. Bu durum, Samsung'un gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla 3D DRAM gibi yenilikçi çözümlere yönelmesine yol açtı.
Memcon 2024 etkinliğinde, Samsung'un öne çıkardığı iki temel teknoloji ise Dikey Kanal Transistörler ve Yığılmış DRAM oldu. Dikey Kanal Transistörler, transistör tasarımında önemli bir değişiklik öneriyor. Akım akış kanalını yataydan dikeye çevirerek, Samsung transistörlerin ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Ancak, bu yaklaşımın daha yüksek hassasiyet gerektirdiği unutulmamalıdır.
Samsung'dan yarı iletken devlerine ders olacak atık su hamlesi!
Yığılmış DRAM ise, alan kullanımını maksimize etmek için tasarlanmıştır. Geleneksel 2D DRAM'da sadece yatay düzlem kullanılırken, Yığılmış DRAM, dikey boyutu (z ekseni) kullanarak bir çip içinde birden fazla katman bellek hücresini yığar. Bu yenilikçi yaklaşım, tek bir çipin kapasitesini mevcut sınırların ötesine taşıyabilir.
Samsung'un bu adımları, çeşitli alanlarda bellek kapasitesini artırmayı hedeflediği uzun vadeli bir stratejinin parçasıdır. 3D DRAM pazarının 2028'de 100 milyar doları aşması bekleniyor. Samsung, bu alanda liderliğini sağlamlaştırmak amacıyla Silicon Valley'de özel bir 3D DRAM araştırma laboratuvarı kurdu.
Bu hamle, şirketin yetenek çekmesine ve araştırma-geliştirme çalışmalarını hızlandırmasına olanak tanıyor. Bu adımlarla birlikte, Samsung'un 3D DRAM'daki hedefleri, bellek teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.
Sonuç olarak başarılı olması durumunda, bu yenilik elektronik cihazların daha güçlü hale gelmesine olanak tanıyabilir. Diğer büyük bellek üreticileri de bu alanda rekabeti artırmak için adımlar attığı biliniyor. Samsung'un öncü konumu ve araştırmaya olan bağlılığı, şirketi 3D DRAM devriminde lider yapabilir.
Peki ya sizce, Samsung'un 3D DRAM alanındaki liderliği ne gibi yenilikler getirecek? Bu teknoloji, günlük hayatımızı nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, Memcon 2024 Konferansında Yeni Stratejik Hedefini Duyurdu - Son Dakika
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