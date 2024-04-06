Samsung Nisan 2024 Güncellemesi: Güvenlik Açıklarını Düzeltiyor

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Android cihazlara her ay yayınlanan güvenlik güncellemeleri, Nisan 2024 için de yayınlandı. İlk olarak Google Pixel telefonlara ve tabletlere yayınlanan güncelleme, şimdi de Samsung tarafından üç modele daha gönderildi. Nisan ayının başında Galaxy S24 serisi için yayınlanan güvenlik paketi, bugün iki katlanabilir ve bir orta seviye cihaz için yayınlandı. İşte Samsung Nisan 2024 güncellemesi detayları…

Samsung Nisan 2024 güncellemesi birçok güvenlik açığını düzeltiyor

Google tarafından her ay Android telefonlara ve tabletlere yayınlanan aylık güvenlik güncellemesi Nisan ayı için de yayınlandı. Biraz erken de olsa Samsung, Galaxy telefonlar ve tabletler için de güncellemeyi yayınlamaya başladı. Yapılan duyurulara göre yeni güvenlik güncellemesi, birçok güvenlik açığını onararak cihazları daha güvenli hale getiriyor.

Google'ın yayınladığı biri kritik, geri kalanı yüksek riskli olarak belirlenmiş yirmi yedi düzeltmeye ek olarak, Samsung on yedi güvenlik açığını Galaxy cihazlar için düzeltiyor. Bir düzeltme de Samsung Pay uygulamasında ortaya çıkan, saldırganlara kullanıcı bilgilerine erişim veren açık için yayınlandı.

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Galaxy Z Fold 5 modeli F946BXXS1CXCH yazılım versiyonu ile yeni güvenlik güncellemesini alırken, şimdi Avrupa bölgesinde yaşayan kullanıcılar için indirilebilir. Bir diğer katlanabilir model olan Z Flip 5 ise F731BXXS1CXCK yazılım versiyonu ile Samsung Nisan 2024 güncellemesini alıyor. Bu model için de Avrupa bölgesindeki kullanıcılar güvenlik paketini indirebilir.

Galaxy A52 modeli için A525FXXS6EXC7 yazılım versiyonu ile gelen güncelleme, henüz Rusya ve Kazakistan'da indirilebilir olsa da yakın zamanda Türkiye'de de indirilebilir olacak. Eğer siz de güncellemeyi kontrol etmek ve indirmek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasında Yazılım Güncelleme bölümüne giderek buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayabilirsiniz.

Peki ya sizin Galaxy cihazınız güncellemeyi aldı mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.