Samsung ve Google, yapay zeka özellikleri için iş birliği yapıyor

Teknoloji

Google ve Samsung uzun zamandır Android sistemi için başta olmak üzere genel bir iş birliği içindeler. Son yapılan resmi duyurulara göre görünen o ki iki şirket güçlerini birleştirerek Android ve Galaxy ekosistemini daha kullanışlı hale getirecekler. Yapay zeka odaklı olacak yeni özellikler hakkında çok detay verilmese de heyecan verici olacaklar gibi duruyor. İşte Samsung ve Google yapay zeka iş birliği detayları…

Samsung, Google ile yapay zeka özellikleri geliştiriyor

Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte mobil yapay zeka alanında bir yenilik daha tanıttı. Galaxy AI sayesinde kullanıcılar birçok özelliğe erişebilirken, bugün paylaşılan resmi duyuru ile birlikte şirketin Google ile partnerliğini geliştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı planladığını öğrendik.

Our collaboration with @Google continues as we work towards a shared vision of delivering the best Android ecosystem of products and services. Exciting things are coming up for the future of AI-powered Android and Galaxy experiences. https://t.co/QNvFEiSq9u — Samsung Mobile (@SamsungMobile) April 25, 2024

Ocak ayında Samsung, Google'ın önceden Pixel cihazlar için tanıttığı Circle to Search özelliğini Galaxy S24 serisi için duyurdu. Bugün şirketin resmi X hesabından yaptığı paylaşımdan da görebileceğimiz üzere yapay zeka özellikleri tarafında yenilikler için Google ile iş birliğini genişletiyor.

Microsoft, Samsung ile iş birliği mi yapacak?

Google'ın Platformlar ve Cihazlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, paylaşımında Samsung ve Google arasındaki iş birliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığını vurgulayarak gelecek yapay zeka özelliklerini heyecan verici şeyler olarak belirtti.

Ayrıca Samsung paylaşımında, "Google ile işbirliğimiz, en iyi Android ürün ve hizmet ekosistemini sunmaya yönelik ortak bir vizyon doğrultusunda çalışırken devam ediyor. Yapay zeka destekli Android ve Galaxy deneyimlerinin geleceği için heyecan verici şeyler yaklaşıyor," dedi.

Tanıtılacak özelliklerin yapay zeka ile güçlendirilmiş Android ve Galaxy cihaz deneyimlerini geliştirmesi beklenirken iki teknoloji devi de daha fazla detay vermekten kaçındı. Peki ya sizce Samsung ve Google arasındaki iş birliği sayesinde ne gibi yapay zeka özellikleri tanıtılacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.