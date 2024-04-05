Yapay zeka, son dönemde hayatın her alanına etki etmeye başladı. Yapay zeka desteğini birçok akıllı telefon şirketi entegre ediyor. Bunların başında gelen Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 ile gücünü arttırıyor.
Samsung Fotoğraf Düzenleyici, Nesne Silgi özelliğini geliştiriyor
One UI 6.1 güncellemesinin Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesi kadar büyük olduğu ve 3GB indirme boyutuyla geldiğini kaynaklar tarafından söyleniyor. Şirket, yeni güncellemede yapay zeka desteğini ön plana çıkarıyor.
Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 ile Fotoğraf Düzenleyicisi, Samsung cihazlara önemli bir yenilik sunacak. Uygulamada yer alan Nesne Silgi özelliği, el ile çizilen daire içindeki nesneleri düzenliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte "Üretken Düzenleme" özelliği geldi. Artık yuvarlak içindeki nesnelerin boyutunu tanıyıp sadece nesnenin bulunduğu kısmı silebiliyorsunuz.
Samsung, tema sorunu ile gündemde!
One UI 6.1 özellikleri:
Circle to Search
Web Asistanı
Chat Asistanı
Ses Kaydı Asistanı
Not Asistanı
Sözlü Çevirmen ve Live Translate
Yaratıcı Düzenleme
Düzenleme Önerisi
Anlık Ağır Çekim
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung, yapay zeka destekli One UI 6.1 güncellemesiyle fotoğraf düzenleyiciyi geliştiriyor - Son Dakika
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