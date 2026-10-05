Şanlıurfa'da çocuklar, TEKNOFEST'te Sahil Güvenlik bot simülatöründe heyecan yaşadı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuklar, TEKNOFEST'te Sahil Güvenlik bot simülatöründe heyecan yaşadı

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Şanlıurfa\'da çocuklar, TEKNOFEST\'te Sahil Güvenlik bot simülatöründe heyecan yaşadı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEKNOFEST Güneydoğu'da milli teknolojik sistemlerini ve hava araçlarını sergileyerek çocuklara denizcilik kültürünü aşıladı. Şanlıurfalı çocuklar, İstanbul Boğazı temalı simülatörde arama kurtarma botunu yüzdürme heyecanı yaşadı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da milli imkanlarla geliştirilen teknolojik sistemlerini ve hava araçlarını tanıtan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şanlıurfalı çocuklara denizcilik kültürünü aşıladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, "Bizim için yerli ve milli teknoloji sadece bir ürün ortaya koymak değil, Mavi Vatanımızda kendi teknolojimize güvenerek görev yapabilmektir. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gençlerimizle bir araya gelmek bu anlamda bizim için ayrı bir değer taşıyor. Çünkü buradaki asıl amacımız sadece Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtmak değil; gençlerimize denizcilik ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmak, bir gencimizin merakını uyandırmak, ona yeni bir hedef göstermek ve 'Ben de yapabilirim' duygusunu kazandırmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı TEKNOFEST Güneydoğu'da son teknolojik ürünlerini sergiledi. Milli Sahil Güvenlik botları, teçhizatları, DEGAK ekipmanları ziyaretçilere sergilendi. Ayrıca çocuklar içinde özel bir alan oluşturuldu. İstanbul Boğazı temalı oluşturulan simülatörde çocuklar arama kurtarma botunu yüzdürmenin heyecanını yaşadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı 2692 sayılı kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile diğer mevzuatlar kapsamında kendisine tevdi edilen görevleri Mavi Vatan olarak adlandırdığımız denizlerimizde, Van Gölü'nde 7 gün 24 saat esasına göre, zaman mefhumu gözetmeksizin yerine getirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, ulusal ve uluslararası sularda hukuk kuralları çerçevesinde egemenlik ve denetim yetkisine sahip deniz alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için 129 liman ve üste tüm yüzer ve uçar unsurlarımızla görev yapıyoruz" dedi.

Arama kurtarma ile ilgili bilgi veren Bavbek, "Mavi Vatanımızın koruyucusu Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak TEKNOFEST standımızda milli Sahil Güvenlik gemimiz, arama kurtarma botumuz, kontrol botumuz, helikopterlerimiz, uçağımız, TB2 İnsansız Hava Aracımız ve dalış ekibimizin muhtelif ekipmanları stantlarımızda yer almaktadır. Aynı zamanda statik alanda Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hava operasyonlarında görevli, önemli görevler yapan AB412 helikopterimiz sergilenmektedir. Helikopterlerimizin yanında çok deneyimli, tecrübeli pilotlarımız yer almakta ve bu tecrübeli personelimiz Sahil Güvenlik görevlerinde ve pilotluk mesleğinde kendilerinin merak ettikleri konular hakkında bilgi vermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak batan deniz taşıtlarının ve kazazedelerin tespitine yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde su altı ve su üstü unsurlarımız ve hava unsurlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Yandan taramalı sonarımız ile 300 metre derinliğe kadar su altı bölgelerini tarayarak yaklaşık 400 metrelik bir alanı kazazedeyi ve hedefin tespitine yönelik çalışmalar yapabilmekteyiz. ROV sistemi ile de yaklaşık 300 metre derinlikteki bir kazazedeyi ya da hedefi görüntüleyebilme ve ayrıntılı inceleyebilme kabiliyetine sahibiz. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timlerimizin su altı scooter'larıyla su altında hızlı bir şekilde bölgeyi taramasına ve full-face maskeleriyle kendi aralarında ve yüzeydeki ekiple iletişim kurarak arama kurtarmanın koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için yerli ve milli teknoloji sadece bir ürün ortaya koymak değil, Mavi Vatanımızda kendi teknolojimize güvenerek görev yapabilmek demektir"

Yerli ve milli teknolojinin Sahil Güvenlik Komutanlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bavbek, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde sahadaki ihtiyaçlarımızı da ortaya koyarak üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve yerli firmalarımızla birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin kendi ihtiyaçlarına kendi imkanlarıyla çözüm üretebilmesine destek oluyoruz. Bu kabiliyetler denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması ve Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Bizim için yerli ve milli teknoloji sadece bir ürün ortaya koymak değil, Mavi Vatanımızda kendi teknolojimize güvenerek görev yapabilmek demektir. Bu nedenle Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sağlamayı ve Mavi Vatan'ın güvenliği için ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri kendi milli imkanlarımızla geliştirmeyi Türkiye'nin güçlü geleceğine yapılan önemli bir katkı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize denizcilik ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmak, bir gencimizin merakını uyandırmak, çok kıymetli"

TEKNOFEST'te gençlere denizcilik alanını göstermek için katıldıklarını ifade eden Bavbek, "Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili ve denizcilik kültürüyle güçlü bir ülkedir. Bu nedenle denizcilik alanındaki bilgi ve teknolojilerin yalnızca kıyı şehirlerimizde değil, ülkemizin her köşesindeki gençlerimizle buluşmasını çok önemsiyoruz. Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gençlerimizle bir araya gelmek bu anlamda bizim için ayrı bir değer taşıyor. Çünkü buradaki asıl amacımız sadece Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtmak değil; gençlerimize denizcilik ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmak, bir gencimizin merakını uyandırmak, ona yeni bir hedef göstermek ve 'Ben de yapabilirim' duygusunu kazandırmak bizim için çok kıymetli. Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz de denizlerden uzakta Şanlıurfa'da gençlerimizle buluşarak denizcilik kültürünün ve teknoloji heyecanının, ülkemizin her köşesine yayılmasına katkı sağlamaktan büyük mutlu duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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