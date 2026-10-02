Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da 3. gün başladı, SOLOTÜRK uçacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da 3. gün başladı, SOLOTÜRK uçacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda süren TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı; bugün SOLOTÜRK uçuş yapacak. Üçüncü gün Ceza konseriyle sona erecek; etkinlikler 4 Ekim'e kadar sürecek.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Birçok görsel şölene ev sahipliği yapan festivalde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gösteri Topluluğu, ülkenin farklı yörelerine ait halk oyunlarını TEKNOFEST ziyaretçileri için sergileyecek.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak.

Festivalde bugün Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK uçuş yapacak.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Festivalin üçüncü günü, Ceza konseriyle sona erecek.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıTeknolojiTeknofestŞanlıurfaHavacılıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı
Portekiz, Ronaldo’suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 09:37:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da 3. gün başladı, SOLOTÜRK uçacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei