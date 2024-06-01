Santander Bankası'nın 30 Milyon Müşterisinin Bilgileri Hacklendi - Son Dakika
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Teknoloji
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Santander Bankası'nın 30 Milyon Müşterisinin Bilgileri Hacklendi

Santander Bankası\'nın 30 Milyon Müşterisinin Bilgileri Hacklendi

İspanya'nın en büyük bankası olan Santander'in 30 milyon müşterisinin bilgileri, Amerikan biletleme şirketi Ticketmaster'ı da hackleyen bir grup tarafından ele geçirildi. Banka, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını ve hesaplardan para akışının etkilenmediğini belirtti. Hacker grubu ShinyHunters, banka hesap bilgileri, kredi kartı numaraları ve çalışanların insan kaynakları bilgilerini ellerinde bulundurduklarını iddia etti. Uzmanlar, bu hack skandalının bulut depolama şirketi Snowflake'in hacklenmesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

01.06.2024 13:24
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İspanya’nın en büyük bankası olan Santander’in 30 milyon müşterisinin bilgileri hacklendi.

Amerikan biletleme şirketi Ticketmaster’ı da hackleyen grup, bankanın müşterilerinin ve çalışanlarının gizli bilgilerini satmaya çalışıyor.

Küresel olarak 200 bin çalışanı olan Santander, yaşananlardan dolayı özür dileyerek etkilenen müşterileriyle bağlantıya geçtiklerini aktardı.

Saldırının gerçekleştiğini kabul eden Santander, bankanın Şili, İspanya ve Uruguay’daki bazı müşterileriyle şimdiki ve eski çalışanlarının bazı bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Banka, hesaplardan para akışının gerçekleşmesine yol açacak online bankacılık bilgileri ve şifreler gibi hiçbir bilginin ele geçirilmediğini öne sürdü.

Bankacılık sistemleri etkilenmediği için müşterilerinin güvenle işlem yapmaya devam edebileceğini ekledi.

ShinyHunters adındaki hacker grubu, bir forumda 30 milyon kişinin banka hesabı bilgilerinin, 6 milyon hesabın numarası ve bakiyesinin, 28 milyon kredi kartı numarasının, çalışanların insan kaynakları bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia etti.

ShinyHunters daha önce de ABD Telekom şirketi AT&T ve Ticketmaster şirketlerinden ele geçirdiklerini iddia ettikleri bilgileri satışa çıkarmıştı.

Bazı uzmanlara göre bir halkla ilişkiler çalışması yapma ihtimalleri olduğu için ShinyHunters’ın iddialarına dikkatle yaklaşmak gerekiyor.

Siber güvenlik şirketi Hudson Rock ise Santander ve Ticketmaster’daki hack skandallarının Snowflake adındaki bulut depolama şirketinin hacklenmesiyle ilgili olabileceğini belirtti.

Hudson Rock uzmanları, Snowflake’in hacklenmesiyle çalışanlarının giriş bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğini dile getirdi.

Snowflake de sistemlerine izni olmayan girişlerin gerçekleştiğini kabul etti; ancak hassas bilgilerin ele geçirilmediğini öne sürdü.

Kaynak: BBC

İspanya, Banka, Güvenlik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Santander Bankası'nın 30 Milyon Müşterisinin Bilgileri Hacklendi - Son Dakika

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