Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
01.12.2025 00:47
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası patladı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama sonrası olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları'nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA

