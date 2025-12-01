Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları'nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.

ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON DEHŞETİ YAŞATTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.