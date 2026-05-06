Sarsılmaz'dan Yeni Silahlar: Dron Killer ve SARBOT
Sarsılmaz'dan Yeni Silahlar: Dron Killer ve SARBOT

06.05.2026 00:42
Sarsılmaz Silah Sanayi, Düzce'de Dron Killer ve SARBOT'un tanıtımını yaparak güvenlikte yenilik sundu.

Sarsılmaz Silah Sanayi, hızla gelişen insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiği "Dron Killer" silahı ile uzaktan kumanda edilebilen silahlı robot köpeği "SARBOT"un tanıtımını yaptı.

Düzce'deki üretim tesislerinde düzenlenen tanıtımda, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedeflenen yeni nesil savunma sistemleri sergilendi. Kompakt tasarımı, çoklu aksesuar entegrasyonu ve geniş mühimmat uyumuyla dikkati çeken "Dron Killer"ın yanı sıra, keşif ve savunma amaçlı geliştirilen SARBOT özellikleri itibarıyla öne çıktı. Ayrıca SARBOT'un arama-kurtarma çalışmalarında da kullanılabileceği belirtildi.

"Ürünümüz yurt dışından da talep görüyor"

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın, Dron Killer'ın uzaktan kumandalı sistemlere alternatif, modüler ve kolay taşınabilir bir tüfek olarak tasarlandığını belirtti. Tüfeğin mühimmat fabrikasıyla yürütülen ortak Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirildiğini anlatan Akalın, "Oldukça güzel geri bildirimler alıyoruz. Ürünlerimizi sahadan gelen geri bildirimlerle sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede de bütün ürünlerimiz yaşayan ürünler oluyor. Dron Killer silahımız da bunlardan bir tanesi olarak kolluk kuvvetlerimize hizmet veriyor. Bu tüfeğimize sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da oldukça talep almaktayız" dedi.

"Yüzde 98 yerli donanım, yüzde yüz yerli yazılım"

SARBOT'un ise tamamen Türk mühendislerince geliştirilen yeni versiyonuyla sahaya çıkmaya hazırlandığını aktaran Akalın, şunları kaydetti:

"SARBOT bambaşka bir mecra. Sarsılmaz, artık teknoloji şirketi. Bu ürün Sarsılmaz olarak bugün geldiğimiz son noktayı gösteriyor. SARBOT'un lansmanını daha önce yapmıştık ama şu anda sahaya tamamen yerli, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım ve donanımsal olarak yeni versiyonuyla çıkıyoruz. Farklı yönlendirmeler ile SARBOT'larımızı farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Gerek görüldüğünde operasyonel görevlerde, gerek görüldüğünde ise keşif ve gözetleme görevlerinde SARBOT'umuz silahlı kuvvetlerimizin en büyük yardımcısı olarak sahada görevini alacaktır. Bu ürünümüze yüzde 98 yerli diyebiliriz ve tamamen bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve yüzde yüz yazılımı olan bir üründür. SARBOT robotumuz aynı zamanda Türkiye'nin ilk silahlı robotudur." - DÜZCE

Kaynak: İHA

