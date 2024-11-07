Savunma Sanayi İçin Yerli Kızılötesi Lens Üretimi - Son Dakika
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Teknoloji

Savunma Sanayi İçin Yerli Kızılötesi Lens Üretimi

Savunma Sanayi İçin Yerli Kızılötesi Lens Üretimi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN ile işbirliğiyle kızılötesi lensler üretti.

07.11.2024 13:16
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ASELSAN işbirliğinde ürettiği kızılötesi lensler, savunma sanayisindeki dürbünlerde kullanılacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Optik Kaplama Merkezi Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretilen ilk lenslerin ASELSAN'a teslim edildiğini belirterek, merkezin yıl içinde faaliyete geçtiğini söyledi.

Savunma şirketleri ile sürekli işbirliği halinde olduklarını aktaran Doğan, kızılötesi lens üretimi konusunda da ASELSAN Hassas Optik ile proje yürüttüklerini belirtti.

Merkezin ana konfigürasyonunun termal bölge üzerine olduğunu vurgulayan Doğan, "İlk etapta lenslerimizin üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti, şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirildi." dedi.

Doğan, lenslerin savunma sanayisinde özellikle termal görüntüleme sistemlerinde kullanılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölge bölge değişebiliyor, özellikle 3-5-8-12 dediğimiz yakın, orta ve uzak bölge dediğimiz kızılötesi bölgeler var. Kimisi insan sıcaklığındaki termali görüntülemek için kimisi de lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlerin üzerine yerleştirilen yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler. Hangi sisteme göre istenirse onlara göre üretim yapıp burada kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz."

"ASELSAN'ın ürettiği yerli ürünlere entegre ediliyor"

Optiklerin üretiminin ASELSAN bünyesinde yapıldığını ifade eden Doğan, "Burada kullanılan lenslerin bir kısmı da CAT sistemleri olsun, farklı sistemlere entegre edilebilir. Farklı termal görüntülemede kullanılan farklı projelere yerleştiriliyor. Dolayısıyla ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri entegre ederek yüzde 100 hale getirilmiş oluyor." diye konuştu.

Merkezin asıl çalışma alanının Ar-Ge, optik üretim ve kaplama olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Birebir seri üretim modunda değiliz ama cihazlarımız seri üretime yatkın cihazlar, ASELSAN'ın birebir halihazırda kullandığı cihazlar. Şu anda birebir lensleri üretip, kaplayıp mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Amacımız burada onların üretemediği ya da Ar-Ge kısmı olan yeni cihazları, yeni ürünleri, yeni kaplama reçetelerini geliştirip firmalarımıza destek olmak. Bu konuda da elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Aselsan, Güncel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savunma Sanayi İçin Yerli Kızılötesi Lens Üretimi - Son Dakika

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